NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie en moet het volgend seizoen doen in de Keuken Kampioen Divisie. Het licht ging in het Rat Verlegh Stadion extra pijnlijk uit, omdat vuurwerkgooiende supporters zorgden voor eerst een tijdelijke en later definitieve staking van het duel met Heerenveen. Trainer Carl Hoefkens en aanvoerder Boy Kemper spreken hun frustatie uit.

Hoefkens vindt het lastig te accepteren dat zijn ploeg is gedegradeerd uit de Eredivisie. "We hebben hard gewerkt om dit scenario te vermijden, maar dan is het nog steeds hard om te aanvaarden", luidde zijn eerste reactie bij ESPN. Hoefkens zei over het staken door het gooien van vuurwerk door NAC-supporters dat hij achter de regels staat, maar noemde het "ongelofelijk jammer dat de macht aan enkelen in het stadion is, als het zo moedwillig gebeurt."

'Negatieve nasmaak'

NAC speelde in de laatste thuiswedstrijd dit seizoen in de Eredivisie voor zijn laatste kans en stond met 2-0 voor tegen sc Heerenveen toen de wedstrijd na vuurwerk op het veld voor de tweede keer en definitief werd gestaakt. "Deze actie heeft niets te maken met het steunen van de club", zei de Belgische coach. "Deze wedstrijd had uitgespeeld moeten worden, weliswaar met een negatieve nasmaak dat je gedegradeerd bent."

De al gedegradeerde club moet, ondanks dat de uitslag nergens meer voor nodig is, nog acht minuten uitspelen tegen Heerenveen bij een 2-0 achterstand. Aanvoerder Boy Kemper noemt de degradatie van de club een harde klap. "Je staat 2-0 voor en toch is het doek gevallen. Dat doet enorm veel pijn", zei hij bij ESPN. Kemper was bezig aan zijn laatste thuiswedstrijd voor NAC. "Ik had het graag afgesloten met nog een keer handhaven. Ik heb voor twee goals gezorgd. Dan had ik nog met een positief gevoel kunnen afsluiten, maar het mocht niet zo zijn."

'Allemaal dingen op het veld'

"We hadden van tevoren tegen elkaar gezegd dat er nog een kleine kans was", vervolgt Kemper. "Wij moesten met vele doelpunten winnen en FC Volendam moest verliezen. We deden ons ding, maar dan hoor je in de slotfase dat het definitief klaar was en dan zie je allemaal dingen het veld op vliegen."

