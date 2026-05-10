Voor NAC Breda is de voorlaatste speelronde uitgelopen op een groot drama. De club is door resultaten op andere velden gedegradeerd, terwijl het zelf de wedstrijd tegen sc Heerenveen niet kon uitspelen vanwege wangedrag van de supporters.

Na ongeveer een kwartier spelen in de tweede helft ging het voor de eerste keer mis in Breda. Ondanks de voorsprong na een geweldig doelpunt van aanvoerder Boy Kemper was degradatie met de virtuele tussenstanden niet meer te voorkomen. Daar kon een deel van de fans in Breda niet mee leven. Zij gooiden vuurwerk op het veld en scheidsrechter Sander van der Eijk kon niks anders dan de ploegen naar de kleedkamers te sturen.

Na ongeveer een pauze van zo'n tien minuten werd er weer gevoetbald in het Rat Verlegh Stadion. Tegen het einde van de wedstrijd ging het ondanks de 2-0 van opnieuw Kemper nog een keer mis, toen er weer vuurwerk op het veld terecht kwam. Daarop werd de wedstrijd definitief gestaakt. Scheidsrechter Van der Eijk verklaarde daarop bij ESPN dat het duel niet op zondag zal worden uitgespeeld.

Degradatie een feit

De fans wisten met hun acties te voorkomen dat het duel werd uitgespeeld, maar ze konden niet voorkomen dat hun club definitief is gedegradeerd. Concurrenten Telstar en FC Volendam pakten namelijk allebei punten. Telstar won met 3-0 van Heracles en Volendam speelde met 1-1 gelijk bij Excelsior. Zelfs als NAC later de drie punten over de streep trekt tegen Heerenveen kan de club zich niet meer handhaven.

Wereldgoal

Het was tot het wangedrag een levendige wedstrijd in Breda tussen NAC en Heerenveen. Dit resulteerde in kansen voor beide ploegen. De thuisploeg nam tien minuten voor rust de leiding. Het was aanvoerder Boy Kemper die zijn ploeg bij de hand nam met een geweldige treffer in de bovenhoek. Na rust werd een doelpunt van Heerenveen afgekeurd en Kemper maakte vanaf de stip zelfs zijn tweede doelpunt van de middag.

Onrust bij NAC

Het is al enkele weken hommeles bij NAC. De fans waren niet blij met hoe de club bestuurd werd en Pierre van Hooijdonk, die als adviseur bij de club actief was, besloot zijn taken neer te leggen nadat hij in opspraak raakte rond de transfer van zijn zoon Sydney. "Ik neem dit besluit in de wetenschap dat ik altijd naar eer en geweten heb gehandeld in het belang van NAC."

Ook leed de club maandag al een gevoelige nederlaag in de rechtszaal. Toen diende het hoger beroep in de zaak rond de 6-0 nederlaag tegen Go Ahead Eagles. NAC beklaagde zich over het feit dat bij de club uit Deventer Dean James meedeed. Hij zou namelijk geen werkvergunning meer hebben doordat hij voortaan voor Indonesië speelde. Dat bleek inderdaad het geval, maar het besluit van de KNVB om de wedstrijd niet over te spelen werd door de rechter niet teruggedraaid.

