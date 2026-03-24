De KNVB heeft een besluit genomen rond het inhalen van de wedstrijden NAC - Go Ahead Eagles (0-6) en TOP Oss - Willem II (1-3). Beide Brabantse clubs wilden de wedstrijd over laten spelen vanwege het inzetten van een Indonesische speler. De KNVB wil daar voorlopig echter niks van weten.

Het was vrij opmerkelijk nieuws dat naar buiten kwam eind vorige week. NAC wilde het pak slaag tegen Go Ahead Eagles inhalen, vanwege het mee spelen van international Dean James van Indonesië. Aangezien de geboren Leidenaar nu uitkomt voor een ander land, is het nog maar de vraag of hij nog een geldige werkvergunning zou hebben.

Reactie KNVB

De KNVB toont zich echter stellig. "Het competitiebestuur is voornemens om alle wedstrijden die tot nu toe gespeeld zijn, als gespeeld te beschouwen", meldt directeur Jan de Jong van de Eredivisie CV in gesprek met NOS. "We zijn dan ook niet voornemens om gespeelde wedstrijden ongeldig te verklaren of om opnieuw te laten spelen."

Wel is het laatste woord over de casus rond James nog niet uitgesproken, daar de zaak eerst nog eens beter onderzocht moet worden. "Dit is een uiterst ingewikkelde kwestie, daar gaat de aanklager betaald voetbal nu naar kijken en dat kan even duren", meldt de 58-jarige bestuurder. "Het is aan het competitiebestuur om te bepalen wat we met de wedstrijden doen", verduidelijkte hij nogmaals.

TOP Oss

Eerder werd bekend dat niet alleen NAC, maar ook TOP Oss een verzoek had ingediend bij de KNVB. Dat betrof het duel van de Ossenaren met Willem II, wat ze met 1-3 thuis verloren. Namens de Tilburgers speelde Nathan Tjoe-A-On mee. Ook hij is international van Indonesië. Maar helaas voor TOP Oss wil het competitiebestuur ook daar voorlopig nog niks weten van het overspelen van wedstrijden.

Maarten Paes

Ook rond andere Indonesische internationals rijst nu de vraag of zij wel speelgerechtigd zijn. Daarom laat de KNVB de hele zaak eerst uitgebreid onderzoeken voor het een definitieve beslissing neemt. Ajax hoeft in ieder geval niet te vrezen rond eerste doelman Maarten Paes. De Amsterdammers hebben alles zorgvuldig uitgezocht en geregeld, al voor hij naar de Arena kwam. Bovendien zal het salaris voor een speler van buiten de EU, rond de zes ton, voor Ajax geen probleem zijn.