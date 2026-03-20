Voetbalbond KNVB heeft het koningspaar en premier Rob Jetten uitgenodigd om het Nederlands elftal te bezoeken tijdens het komende WK voetbal. Dat vertelde secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB. Traditiegetrouw is het gebruikelijk dat de drie minstens één wedstrijd bezoeken, al is dat door de situatie in de Verenigde Staten nog maar de vraag.

De KNVB heeft koning Willem-Alexander, koningin Máxima en premier Rob Jetten uitgenodigd naar de Verenigde Staten te komen om het Nederlands elftal te steunen op het WK. "We hoorden dat ze volgende maand naar Washington op werkbezoek gaan", vertelt secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB.

'Mooi signaal'

"Dat vinden we al een mooi signaal", vervolgt De Jong. "We vinden het natuurlijk mooi als ze Oranje komen aanmoedigen. Maar het is denk ik ook goed voor diplomatieke banden en handelsrelaties. Met de verwachte aanwezigheid van diverse wereldleiders biedt dit WK bovendien een waardevolle kans om Nederland internationaal te positioneren, relaties te versterken en het gesprek met andere landen te voeren."

Willem-Alexander en Máxima kwamen op het laatste WK niet naar Qatar, het emiraat dat kritiek krijgt op aanhoudende schendingen van de mensenrechten. Conny Helder, de toenmalige minister van Sport, kwam wel naar Doha. Als fervent sportliefhebbers is het koningspaar normaal altijd van de partij. Zo waren ze ook op de Olympische Spelen in Milaan.

Boycot

De Jong begrijpt dat niet alle Nederlanders willen dat Oranje aan het WK deelneemt, maar ziet ook dat andere sporters nauwelijks vragen krijgen als ze naar Amerika reizen. Een petitie om het WK voetbal te boycotten is meer dan 168.000 keer ondertekend en wordt volgende week in de Tweede Kamer overhandigd. De initiatiefnemers willen niet dat coach Ronald Koeman en zijn spelers door hun optreden op het toernooi impliciet steun geven aan het gewelddadige beleid van president Donald Trump tegen onschuldige migranten. Ook veroordelen ze de agressieve militaire inmenging van de VS in andere landen.

"Het zijn geopolitiek turbulente tijden en het is logisch dat mensen zich zorgen maken. Maar wij gaan vooral naar het WK om te voetballen. Dit is het hoogste bereikbare voor onze spelers", zegt De Jong, die op het komende WK met de KNVB een andere boodschap wil laten horen dan tijdens het WK in Qatar. Toen ging Oranje met de slogan 'One Love' en een aanvoerdersband in regenboogkleuren naar de eindronde.

Provocatie

"Dat was een positieve pro-inclusieboodschap die werd opgevat als provocatie. Jammer, want dat was nooit wat we wilden bereiken", meent De Jong daarover. "Soms krijg je diplomatiek meer voor elkaar als je er niet met gestrekt been in gaat. Dat laat Mark Rutte zien bij de NAVO. We willen in verbinding blijven. Wie zijn wij om te denken dat we landen in het Midden-Oosten het beste begrijpen? Hopelijk stopt de oorlog snel en wordt het WK sowieso gespeeld zoals gepland. Dus met Iran, maar dat wil de FIFA ook."