Memphis Depay meldt zich niet in het trainingskamp van het Nederlands elftal. De aanvaller van het Braziliaanse Corinthians raakte afgelopen zondag geblesseerd in het duel van zijn club met Flamengo en is niet inzetbaar bij de oefenwedstrijden van Oranje.

Bondscoach Ronald Koeman gaf namelijk maandag aan niet te rekenen op de topscorer aller tijden van Oranje. Opvallend genoeg stapte Memphis tóch in het vliegtuig met als schijnbare bestemming Nederland. De KNVB laat nu weten dat hij niet aansluit bij de wedstrijden tegen Noorwegen (Amsterdam, vrijdag 27 maart) en Ecuador (Eindhoven, dinsdag 31 maart).

Update over ernst van blessure

Memphis viel zondagnacht geblesseerd uit bij zijn laatste duel voor Corinthians in Brazilië. De spits voelde meermaals aan zijn dijbeen en moest uiteindelijk na 22 minuten al afhaken. Na zijn wissel zorgde hij voor de nodige commotie, want hij zal op de bank op zijn telefoon. Achteraf bleek dat hij in contact was met de medische staf van het Nederlands elftal, omdat hij zich de volgende dag zou moeten melden in Zeist.

De alltime-topscorer van Oranje werd maandag onderzocht. Zijn werkgever gaf maandagnacht een update over de ernst van de blessure. "In aanloop naar de wedstrijd tegen Flamengo in het Braziliaanse kampioenschap onderging spits Memphis Depay afgelopen maandag (23) een MRI-scan. Het onderzoek wees uit dat er sprake was van een verrekking in de voorste spier van zijn rechterdij."

Tóch afgereisd naar Nederland

Opmerkelijk genoeg is Memphis wel afgereisd naar Nederland, hoewel hij geen minuten zal maken tegen Noorwegen en Ecuador. Volgens zijn Braziliaanse club laat hij zich behandelen door de medische staf van de KNVB. De oefenduels moet Depay dus vanaf de zijlijn bekijken en dat doet hij met een nieuwe look.

De aanvaller, die bekendstaat om zijn wisselende kapsels, heeft dit keer voor een korte coupe gekozen. Op een Instagram-story is te zien dat de tondeuse er flink overheen is gegaan, terwijl hij tegen Flamengo nog met zijn vertrouwde cornrows en haarband speelde.