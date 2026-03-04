Na een geweldige vuurwerkshow in Alkmaar kan het echte geweld op het veld gaan beginnen. Na het voetbalspektakel van de eerste halve finale tussen NEC en PSV weten AZ en Telstar dat ze NEC zullen treffen in de finale. Wie gaat het ook tot De Kuip schoppen? Volg het duel hier live.

Ronald Koeman Jr. wordt veel getest, maar houdt Telstar voorlopig in de wedstrijd. Wel heeft hij moeite met hetgeen wat normaal zijn specialiteit is. De zoon van bondscoach Ronald Koeman staat bekend om zijn fluwelen trap, maar schoot in het eerste kwartier van de wedstrijd al twee keer de bal over de zijlijn terwijl hij een ploeggenoot probeerde te bereiken. In de 20e minuut haalde hij opgelucht adem toen Kees Smit van dichtbij de bal net langs de kruising schoot, anders was Koeman Jr. kansloos geweest. Tegelijkertijd moet Gerald Alders naar de kant. Hij kan niet meer verder en moet al vroeg gewisseld worden.

Het zal geen verbazing zijn dat de eerste kansen van de wedstrijd voor AZ waren. Na vier minuten kregen zij de eerste grote kans na een corner. De bal werd bij de tweede paal teruggekopt en belandde op het hoofd van Isak Jensen. Van dichtbij probeerde hij op doel te koppen, maar het was veel te druk in de zestien. Zijn poging belandde tegen een Telstar-speler aan en werd ver weg geschopt.

Opstellingen

Opstelling AZ: Owusu-Oduro, De Wit, Penetra, Goes, Dijkstra; Koopmeiners, Mijnans, Smit; Daal, Parrott en Jensen.



Opstelling Telstar: Koeman, Hardeveld, Bakker, Offerhaus, Nwankwo, Alders; Rossen, Hatenboer; Van Duijn, Thorisson en Ritmeester van de Kamp.

Het is 34 jaar geleden dat Telstar voor het laatst de halve finale van de beker haalde, dus wat dat betreft is deze campagne in de Eurojackpot KNVB Beker al historisch. Maar het zou nog mooier zijn voor de promovendus om ook de finale in De Kuip te halen. Daarvoor moet er afgerekend worden met AZ.

Rivaliteit

Dat is een verhit potje. Van oudsher liggen de twee clubs elkaar niet zo goed. Zeker toen AZ nog niet zo heel veel beter was dan Telstar was er enige rivaliteit tussen de twee clubs uit Noord-Holland. Nu is dat wel anders, maar blijft het een mooi affiche. Een ander pikant bruggetje tussen de twee ploegen is Anthony Correia. Nog niet zo lang geleden stond hij nadrukkelijk in de belangstelling van de Alkmaarders om volgend jaar trainer te worden in Alkmaar.

Anthony Correia

Hij maakte furore met Telstar door te promoveren naar de VriendenLoterij Eredivisie en doet het daar ook naar behoren. Hij weersprak zelf ieder woord wat betreft de interesse van AZ, maar dat hij zal vertrekken uit Velsen-Zuid lijkt een ABC-tje. Er komt deze zomer hoogstwaarschijnlijk een trainerscarrousel op gang, wat voor de nodige wisselingen in het Nederlandse gilde zal zorgen.

Dat is allemaal toekomstmuziek. Eerst moeten de twee ploegen maar eens uitvechten wie de bekerfinale gaat halen. Voor AZ zou het de tweede bekerfinale op rij zijn; vorig jaar waren zij ook van de partij in De Kuip. Op penalty's verloren zij van Go Ahead Eagles, dat er met de bekerwinst vandoor ging.