NEC-fan Jochem van Gelder volgt zijn club al jarenlang op de voet, maar de bekerthriller tegen PSV (3-2) zorgde voor hevige emoties. De Nederlandse presentator maakte in De Goffert een sfeer mee die hij niet eerder heeft gezien. "De kans is dit jaar groter dan ooit, het kan bijna niet meer misgaan", stelt Van Gelder.

Van Gelder kan dit seizoen zijn ogen niet geloven. "Vanaf het begin verrassen we vriend en vijand. Maar juist nu de belangrijkste fase van het seizoen eraan kwam, leek het alsof we in een dip zaten. We verloren van FC Utrecht en Fortuna Sittard en pakten slechts twee punten in de laatste vier wedstrijden. Dan denkt iedereen: PSV komt op het verkeerde moment. Dat ze vervolgens toch de rug gerecht hebben, zelfs na een 2-1 achterstand, zorgt voor veel emoties en vreugde", vertelt hij tegen Sportnieuws.nl.

Dipje achter de rug

Vanaf de eerste speelronde klonk het al: dit móét een keer fout gaan voor NEC. Tot nu toe bleef die inzinking uit. "Het was niet de vraag óf maar wanneer het mis zou gaan. En nu hebben we nog tien wedstrijden te gaan, staan we in de bekerfinale en lijken we met de zege op PSV weer uit het dipje te zijn. De ploeg verdient zo ongelooflijk veel complimenten, want er zit echt veel voetballend vermogen, vechtlust en winnaarsmentaliteit in."

Die energie slaat over op de tribunes, merkt Van Gelder. "Ik kom nu dertig jaar in de Goffert, maar ik heb nog nooit zo'n energie van het hele stadion gevoeld. Meestal is het de harde kern en de vakken daarnaast, maar in deze bekerthriller stond letterlijk iedereen op de banken. De Goffert werd helemaal gek."

Slechte ervaring met bekerfinales

NEC en bekerfinales: het is geen gelukkige combinatie. De Nijmegenaren stonden vijf keer eerder in de finale en verloren ze allemaal. "Dat is niet best, maar dat betekent wel dat de kans dat je ‘m een keer wint steeds groter wordt", lacht Van Gelder. "De kans is dit jaar groter dan ooit. In dit elftal schuilt een bepaalde oerkracht: ze kunnen geweldig voetbal spelen en met die fantastische supporters kan het bijna niet meer misgaan. De tegenstander (AZ of Telstar, red.) zal dan écht van goede huizen moeten komen om met die dennenappel te blijven staan."

Mooiste herinnering aan een bekerfinale

De oud-presentator van onder meer Praatjesmakers is al jaren verknocht aan Eniesee en koestert een bijzondere herinnering aan een finale in De Kuip. “"wee jaar geleden was ik er met mijn jongste zoon, die is een fanatieke NEC-supporter. Die zit nu toevallig aan de andere kant van de wereld, maar hij heeft in Indonesië ook een schietgebedje gedaan. Hij is op 19 april weer terug, dus dan gaan we weer naar De Kuip."

"Twee jaar geleden zaten we boven in de Kuip", doelt Van Gelder op de verloren bekerfinale van 2024. "Alles wat er voor de wedstrijd gebeurde, was minstens net zo indrukwekkend als wat er tijdens de wedstrijd gebeurde", vervolgt Van Gelder, die zichtbaar genoot van de spandoekenstrijd. “Dat vond ik briljant. Eerst ontrolde zich een spandoek van NEC, toen van Feyenoord en toen nóg één van NEC. Toen dacht iedereen: oké, dit hebben we gewonnen. Maar toen Feyenoord won, kwam er nog een laatste spandoek met een beeltenis van André van Duin. Dat was ongelooflijk ludiek."

Bekerfinale winnen óf Champions League halen?

Voor Van Gelder is de keuze simpel. "De beker winnen", stelt hij resoluut. De Champions League noemt hij een brug te ver. "Dan blijven een aantal spelers en Dick Schreuder misschien wel, maar dan weet je ook dat je er een paar keer keihard af gaat. Zeker als er toch een leegloop plaatsvindt. Doe mij dan maar de beker, want dat wordt een historisch moment."

'Dan gaan we graag het podium op'

Van Gelder geniet zichtbaar van het NEC van dit seizoen. Tot zijn eigen verbazing klinkt zijn ‘Go NEC’-nummer inmiddels wekelijks vanaf de tribunes. "Ik weet niet of wij nog de kwaliteit hebben om ‘m opnieuw in te zingen, dus laat ze maar de oude versie gebruiken", zegt hij lachend. "Bij NEC zijn ze nog terughoudend om ‘m te draaien, omdat het eerst gehaald moet worden. Laat de NEC-supporters het maar lekker zingen en als er een mooi moment komt: dan zullen Fons de Poel en ik het zeker niet laten om het nummer op het podium te zingen", bevestigt hij.