Na vier jaar bij Sparta Rotterdam lonkt voor Maurice Steijn een opvallend nieuw avontuur. De oefenmeester wordt getipt als bondscoach van Curaçao en sluit het zeker niet uit. Zijn Sparta-periode nadert definitief het einde: zondag zit hij mogelijk voor het laatst op de bank tijdens de stadsderby tegen Excelsior, al volgen daarna mogelijk nog de play-offs. In gesprek met Sportnieuws.nl blikt hij openhartig terug.

Dat het afscheid op een goede manier verloopt, is voor Steijn niet vanzelfsprekend. "Dat gebeurt vaker niet dan wel", geeft hij toe. "Maar in dit geval denk ik dat we op het juiste moment hebben besloten om niet met elkaar verder te gaan. En dat is op basis van heel veel respect naar elkaar, en zo zou het eigenlijk altijd moeten gaan."

De trainer spreekt van alleen maar warme gevoelens voor de club. "Goed door de voordeur naar buiten, prachtige tijd afgesloten, heel fijn kunnen samenwerken met de mensen." Sportnieuws.nl overhandigde hem tijdens het persmoment een foto uit het archief samen met zijn zoon Sem, een gebaar dat de trainer zichtbaar raakte. "Leuk, zo attent. Oh ja, mooi", reageerde Steijn, waarna hij de trotse blik van een vader niet kon verbergen. "Jazeker", beaamde hij glimlachend.

Terugblik op mooie momenten

Als Steijn terugblikt op zijn mooiste momenten bij Sparta, is er één periode die er met kop en schouders bovenuitsteekt. Het lijfsbehoud in het eerste seizoen, waarbij Sparta in de laatste vier wedstrijden tien punten pakte, staat bovenaan zijn persoonlijke top drie.

"Dat heeft puur te maken met het feit dat je op het moment dat je als club dreigt te degraderen, dat er ook heel veel verandert binnen zo'n organisatie. Daar voel je je toch ook verantwoordelijk voor. Op het moment dat je terugvalt, dan gaat dat ten koste van banen in de staf, op kantoor, in de jeugdopleiding misschien." De toekomst van de club stond op het spel, en dat voelde Steijn. "Voor de toekomst van de club vond ik dat eigenlijk het allerbelangrijkste moment."

Op plek twee staat het behalen van het play-offticket in datzelfde eerste seizoen, gevolgd door de indrukwekkende reeks van vijf opeenvolgende overwinningen voor het eerst in vijftig jaar bij Sparta. Maar de winst in De Kuip verdient ook een eervolle vermelding. "De manier waarop die wedstrijd liep, 3-1, 4-1, waarbij je eigenlijk denkt die wedstrijd is binnen, dan wordt het toch nog 3-3. En dan in die slotseconde, als Feyenoord gaat voor de winst, dat je hem zelf nog pakt met die 4-3. Dat was ook wel echt een prachtig moment."

Kans op play-offs en toekomst

Zondag speelt Sparta de laatste wedstrijd van het seizoen, de stadsderby tegen Excelsior. De Kasteelheren hebben het lot niet meer in eigen hand: Sparta moet winnen én hopen dat FC Groningen verliest van het al gedegradeerde Heracles. Steijn erkent dat de ploeg het zichzelf heeft aangedaan. "We hebben het zelf de laatste weken laten liggen. Het is gewoon jammer dat je het niet meer in eigen hand hebt. Maar nogmaals, we hopen dat Heracles hun sportieve plicht doet."

Over zijn eigen toekomst is Steijn eerlijk: er is nog geen witte rook. Diverse opties zijn de revue gepasseerd, maar de juiste voelde nog niet goed. "Het is niet het juiste en niet hetgeen waarvan ik denk dat ik in mijn kracht ga komen. Dat gevoel moet aan beide kanten heel erg goed zijn. Zolang dat er niet is, wacht ik nog op witte rook." Een sabbatical ligt vooralsnog in het verschiet, al sluit hij niets uit. "In ons vak kan er morgen gebeld worden door de juiste club met de juiste mensen."

Maurice Steijn getipt voor Curaçao

Zijn eigen speler Shurandy Sambo, die dit zomer met Curaçao naar het WK gaat, ziet hem wel zitten als bondscoach van het eiland en liet weten Steijn te willen tippen bij het bestuur. Curaçao beleeft een bewogen aanloop naar het historische WK-debuut: Fred Rutten stapte op, Dick Advocaat keerde terug maar doet enkel nog het eindtoernooi. Na de zomer komt er dus sowieso een vacature vrij. Steijn reageert gevleid. "Het feit dat hij zo over mij spreekt en hoe we over elkaar spreken, dat is voor mij altijd de basis. Dat doet me eigenlijk het meest."

Of hij openstaat voor de functie? Steijn kent het eiland goed en bezocht het onlangs nog. "Ik ken het eiland goed, het is een prachtig eiland. Maar ik weet het nog niet. Ik moet me nog goed beraden op mijn toekomst." Sambo zelf sprak zich deze week ook uit over de onrust rond Advocaat. "Wat er geschreven wordt, is niet het hele verhaal", liet de verdediger weten aan Sportnieuws.nl.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover