Rondom WK-debutant Curaçao was het deze week een gekkenhuis. Bondscoach Fred Rutten stapte op, Dick Advocaat keerde terug en de spelersgroep stond middenin de storm. Sparta-verdediger Shurandy Sambo, die dit zomer met Curaçao naar het WK gaat, spreekt zich nu uit over de bewogen week in gesprek met Sportnieuws.nl.

De onrust begon toen duidelijk werd dat de spelersgroep en hoofdsponsor Corendon aanstuurden op de terugkeer van Advocaat, die eerder dit jaar opstapte vanwege de gezondheid van zijn dochter. Rutten, die hem had opgevolgd, besloot maandag een stap terug te doen nadat de druk vanuit de speler en de hoofdsponsor voor een terugkeer van Advocaat steeds groter werd.

'Wat er geschreven wordt, is niet het hele verhaal'

Daarmee was de weg vrij voor de 78-jarige Advocaat om alsnog de oudste bondscoach ooit op een WK te worden. Sambo benadrukt echter dat het beeld dat naar buiten kwam niet volledig klopt. "Het was niet zo dat de spelersgroep niet klikte met Rutten. Dat is niet waar. De tijd dat hij voor de groep heeft gestaan waren we altijd blij dat hij er was", vertelt hij aan deze site.

De Sparta-verdediger erkent dat het vertrek van Rutten niet leuk was, maar plaatst het wel in perspectief. "Wij als spelersgroep stonden altijd voor degenen die voor de groep stonden. En dat was in dit geval Fred. Als hij dan opstapt omdat hij denkt dat het beter voor Curaçao is, dan hebben we daar uiteindelijk ook vrede mee." Sambo had na de interlandperiode nog een evaluatiegesprek met Rutten, maar daarna volgde het onverwachte nieuws. "En als dan zoiets gebeurt, is dat natuurlijk niet leuk. Maar wat er geschreven wordt, is niet het hele verhaal."

Met Advocaat terug aan het roer is de rust volgens Sambo teruggekeerd. De bondscoach, die Curaçao naar het historische WK-debuut leidde, geniet het volste vertrouwen van de spelersgroep. "Hij heeft ons ook een soort van geleid naar het WK. We zijn wel blij dat hij weer terug is en het is ook leuk voor hem dat hij het kan doen.."

Keuze voor Curaçao boven Oranje

Dat Sambo überhaupt op dit WK staat, is het gevolg van een bewuste keuze. De verdediger speelde in de jeugd nog voor Nederland, maar besloot uiteindelijk voor Curaçao te kiezen. "Ik heb twee keer een kruisbandenblessure gehad. Dan moet je ook realistisch zijn." Met namen als Dumfries en Wijndal voor hem in de rij was de keuze uiteindelijk niet zo moeilijk. "De kans dat Curaçao het WK zou halen werd steeds groter met nog zes wedstrijden te spelen. Vandaar dat ik toen de keuze heb gemaakt."

Curaçao bereidt zich van 25 mei tot en met 2 juni voor in Noordwijk, de vertrouwde uitvalsbasis van het Nederlands elftal in de Advocaat-jaren, met op 30 mei nog een oefenwedstrijd tegen Schotland in Glasgow. Op 14 juni wacht dan dee echte vuurproef: Duitsland in Houston. En dus hoogstwaarschijnlijk een duel met Jamal Musiala. "Het is natuurlijk een wereldspeler. Ik kan niet wachten om tegen hem te spelen. Als je dan tegen zulke spelers kan spelen, dan kan je zelf ook echt meten waar je staat."

Gemengde gevoelens over Sparta-seizoen

Terwijl het WK nadert, sluit Sambo zijn tweede verhuurperiode bij Sparta af met gemengde gevoelens. Zondag staat eerst nog de laatste competitiewedstrijd op het programma, een Rotterdams stadsderby tegen Excelsior. Na een sterk eerste seizoen verliep dit jaar moeizamer door blessures aan zijn enkel. "Ik had het beter van mezelf verwacht. In de zin van het team meer helpen, wat ik het eerste jaar wel kon doen in assists en goals."

Toch is hij blij dat hij de stap naar Rotterdam maakte. "Uiteindelijk ben ik nog steeds blij dat ik hier naartoe ben gekomen en dat ik hier de kans heb gekregen om veel speelminuten te maken." Na de derby wacht hem dan het grote avontuur: het WK met de hele familie erbij. "Ik ga ervan genieten."

