Sparta-trainer Maurice Steijn en verdediger Bruno Martins Indi hebben een aanvaring gehad in de kleedkamer. Dat bevestigt de trainer voorafgaand aan het duel met Go Ahead Eagles, nadat eerder Hugo Borst al meldde dat de twee een conflict zouden hebben gehad.

Martins Indi is dit seizoen aanvoerder bij Sparta en had dit seizoen een vaste basisplaats, maar werd begin vorige maand in de rust tijdens het duel met NAC plotseling gewisseld door Steijn. Daarna moest de voormalig Oranje-international genoegen nemen met een reserveplaats en kreeg hij zelfs geen invalbeurt toen Teo Quintero, die zijn basisplaats had overgenomen, geblesseerd raakte. Steijn gaf toen de voorkeur aan Giannino Vianello.

Dit weekend liet journalist Hugo Borst zich in het programma de Eretribune van ESPN uit over de situatie tussen Steijn en Martins Indi. Volgens hem hadden de twee een conflict gehad in de kleedkamer. " Die hebben echt in de kleedkamer een dingetje gehad ", zei hij, waarna Steijn een dag later tegenover ESPN bevestigde dat er inderdaad sprake was van een aanvaring tussen hem en de verdediger.

'Puur om sportieve redenen'

"Er is zeker iets gebeurd in de kleedkamer, maar wat in de kleedkamer gebeurt, blijft binnenskamers. We hebben dat opgelost, ook met de directie", zei Steijn. Volgens de trainer heeft het voorval echter niets te maken met de verloren basisplaats van Martins Indi. "Dat hij nu niet speelt, is puur om sportieve redenen", beargumenteerde hij.