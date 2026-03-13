Sparta Rotterdam reist met vertrouwen én een duidelijk strijdplan af naar Amsterdam voor het duel met Ajax. Trainer Maurice Steijn, die na dit seizoen vertrekt, ziet aanknopingspunten tegen de Amsterdammers. Ook binnen de selectie leeft het geloof dat er opnieuw iets te halen valt in de Johan Cruijff ArenA. "We hebben een beeld van waar de zwaktes liggen", zegt routinier Jens Toornstra in gesprek met Sportnieuws.nl.

De ervaren middenvelder benadrukt dat Sparta niet zonder plan naar Amsterdam afreist. Met name bij standaardsituaties ziet de ploeg kansen tegen Ajax. "En natuurlijk met corners kijk je ook waar de zwaktes liggen. Zonder die nu te benoemen, maar daar hebben we een beeld van. Daar proberen wij morgen van te profiteren", zegt Toornstra met een veelzeggende glimlach, verwijzend naar de kwetssbaarheid van Ajax bij hoekschoppen.

Eredivisie-routinier Jens Toornstra

Voor de 36-jarige routinier blijft Ajax-uit een duel met een speciale lading, mede door zijn Feyenoord-verleden. Toch weet hij inmiddels dat hij opnieuw genoegen moet nemen met een rol op de bank. "Het is wel een wedstrijd waar je altijd naar uitkijkt tegen topploegen. Dat is nu niet anders", aldus Toornstra. De in Ter Aar geboren middenvelder doet wel alvast uit de doeken of hij in de basis staat. "Nee, ik speel niet. Maar dat zal geen verrassing zijn."

Toornstra, die inmiddels al bijna 490 wedstrijden in de Eredivisie achter zijn naam heeft staan, speelt dit seizoen minder en beseft dat dat bij deze fase van zijn loopbaan hoort. Of hij het daar nu moeilijker mee heeft dan eerder in zijn carrière? "Minder lastig dan acht jaar geleden. Je weet dat je ouder wordt en bijna niemand tot zijn laatste wedstrijd alles speelt. Maar het blijft vervelend als je een hele week hard traint en de wedstrijd komt eraan", stelt hij. Fysiek voelt de Eredivisie-routinier zich naar eigen zeggen nog altijd goed en hij blijft hopen op kansen.

Trainer Maurice Steijn kijkt op zijn beurt met gemengde gevoelens terug op de recente confrontaties met Ajax. Vooral het 3-3 gelijkspel eerder dit seizoen zit hem nog hoog, misschien wel meer dan de late domper in de ArenA een jaar eerder. "We stonden 3-1 voor en hadden kansen op 4-1. Dan moet je zo’n wedstrijd gewoon over de streep trekken. Dat we hem alsnog in blessuretijd weggeven, deed wel meer pijn", aldus de afzwaaiende oefenmeester.

Toch ziet Steijn in die wedstrijden ook bevestiging dat Sparta Ajax pijn kan doen. De trainer benadrukt dat zijn ploeg vasthoudt aan de eigen speelwijze en zich niet volledig laat leiden door de tegenstander. "Wij willen vanuit een goede opbouw tot kansen komen, maar hebben ook de mogelijkheid om directer te spelen als dat nodig is. Dat is een onderdeel van onze speelwijze en daar zullen we ook tegen Ajax gebruik van moeten maken."

Met nog een reeks belangrijke duels te gaan, blijft Europees voetbal nadrukkelijk een doel voor Sparta. De Rotterdammers staan met 38 punten zevende, maar de ploegen in de subtop zitten in dicht op elkaar. Een resultaat in Amsterdam kan de verhoudingen dus direct veranderen in de strijd om de play-offs. Tegelijkertijd heeft Ajax de drie punten maar al te hard nodig in de strijd om de tweede plaats, die voorlopig uit zicht is.