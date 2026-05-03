Feyenoord heeft met 2-1 gewonnen van Fortuna na een krankzinnige slotfase. Champions League-voetbal kan bijna niet meer mis gaan voor Feyenoord. Lang keek Feyenoord tegen een 1-0 achterstand aan. Maar na een rode kaart maakten de Rotterdammers in 10 minuten twee doelpunten. Feyenoord lijkt de tweede plaats in handen te houden.

Feyenoord ging met een geweldige uitgangspositie naar Sittard toe. Waar de strijd om plek twee een aantal weken terug nog springlevend was, kon Feyenoord nu juist twee achtervolgers afschudden. NEC en Ajax speelden beide gelijk, waardoor de Rotterdammers eindelijk weer eens konden inlopen.

Robin van Persie wist dus wat hem te doen stond. Hij voelde dan ook geen noodzaak om te wijzigen, tegen FC Groningen ging het immers ook goed. Dat gold ook voor de spelopvatting, waar veel om te doen was. Het zou de hand van Dick Advocaat zijn, iets meer behouden spelen.

Doelpunt Fortuna

Na een goede openingsfase waarin Feyenoord zichzelf niet beloonde, kreeg het toch bijna de deksel op de neus. En dat kwam juist omdat het compacte spel van vorige week niet lukte. Fortuna liet Feyenoord het spel maken en wachtte zelf lekker tot de countermogelijkheden. Die kwam in de achttiende minuut voor het eerst voor de thuisploeg. De organisatie van Feyenoord was even weg, waarna Fortuna met een counter gevaarlijk werd. Lance Duijvestijn kreeg de kans op de 1-0 voor Fortuna, maar zag zijn bal op de paal komen.

Feyenoord bleef slordig, waardoor het een moeizame wedstrijd werd. Het initiatief ging steeds meer naar de kant van Fortuna. Bij momenten speelde Feyenoord met vijf man achterin, maar verloren ze de bal door slordig positiespel. In de tweede helft kwam Fortuna zelfs op voorsprong, nadat zij veel feller uit de kleedkamer waren gekomen. Kaj Sierhuis kopte een bal feilloos binnen, waarbij Kraaijeveld en Trauner veel te zwak het duel ingingen.

Houdini-act Feyenoord

De wedstrijd werd er niet beter op na de goal van Fortuna. Feyenoord raakte gefrustreerd en dus werd de wedstrijd alsmaar onvriendelijker. Alles bereikte een kookpunt met nog tien minuten op de klok. De pas ingevallen Paul Gladon ging hard door op de uitkomende Timon Wellenreuther. Hij raakte de keeper hard en kreeg daar in eerste instantie geel voor. Maar na een VAR-check besloot Joey Kooij toch een rdoe kaart te geven. Het zorgde voor een stormvloed aan kansen voor Feyenoord, waarin zelfs de 1-1 nog werd gemaakt door Tsuyoshi Watanabe in de 83e minuut.

Feyenoord rook bloed en besloot alles op alles te zetten om nog een overwinning te behalen. Dat lukte ook nog op wonderbaarlijke wijze. Givairo Read schoot vlak voor de 90e minuut op goed geluk richting goal. Zijn schot werd van richting veranderd en plofte zo over de doelman heen. De gehele bank van Feyenoord vloog richting de rechtsback en vierde feest. Zelfs Robin van Persie wist niet meer waar hij het moest zoeken. Een ding is zeker: Feyenoord lijkt de tweede plek haast niet meer weg te kunnen geven.

Strijd om plek twee

De tegenstanders van Feyenoord in het gevecht om Champions League-voetbal hebben op papier lastigere duels voor de boeg. Zo sluit FC Twente het seizoen af bij kampioen PSV. De Amsterdammers spelen ook nog tegen FC Utrecht. Een ploeg waar ze het traditioneel lastig mee hebben.

Feyenoord zelf treft na Fortuna Sittard alleen nog AZ (thuis) en eindigt bij PEC Zwolle uit.