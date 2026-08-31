FC Utrecht had zondagmiddag het schaamrood op de kaken na de afgang tegen PSV (1-6). Met de nieuwe trainer Anthony Correia pakte de ploeg slechts één punt uit vier duels. ESPN-analisten Kenneth Perez en Karim El-Ahmadi spreken zich keihard uit over de pijnlijke situatie in de Domstad. "Het is gewoon zielig om naar te kijken."

FC Utrecht verloor dit seizoen in eigen huis al met 4-1 van AZ, terwijl ook PSV een monsterzege boekte. De kritiek op Correia neemt nu al toe. "Het is gewoon echt zielig om naar Utrecht te kijken. Ik geloof dat Correia een goede trainer is, maar de spelers weten gewoon echt niet wat ze moeten doen", concludeert Perez bij Dit was het Weekend.

'Stop daar alsjeblieft mee'

De oud-voetballer van onder meer PSV, Ajax en FC Twente spreekt zich onder meer uit over het opbouwende gedeelte van de Domstedelingen. "Het lijkt alsof ze allemaal met een hoofd vol opdrachten rondlopen en dingen moeten doen die ze niet vaak hebben gedaan. Het opbouwen bijvoorbeeld, dat is om te lachen", zegt Perez onverbiddelijk.

"Niemand beweegt ten opzichte van elkaar. Het had veel erger kunnen zijn. Ik dacht: stop daar alsjeblieft mee. Na zeventien minuten gingen ze lange ballen spelen op Dani de Wit, dat hielp niet, maar dan maak je het PSV niet zó makkelijk. Ze waren aanvallend onmachtig, verdedigend dramatisch en het middenveld had totaal geen druk op de tegenstander. Ze werken waarschijnlijk wel hard, maar het heeft heel weinig met een subtopper te maken."

Andere druk bij FC Utrecht

Karim El Ahmadi deelt de mening van Perez en verwijst naar de speelwijze van Correia. "Bij een club als Telstar kan je hier nog langer mee doorgaan. Maar bij FC Utrecht staat er een andere druk op en dat zie je ook bij de fans. Spelers gaan dan ook ander verdrag vertonen, want die druk is gewoon groter. Dat heb ik zelf ook gehad bij FC Twente. Iedereen leek daar wel vrij te staan. Toen kwam ik bij Feyenoord en leek het alsof ik er helemaal niks van kon", besluit de oud-voetballer.