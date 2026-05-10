NAC lijkt af te stevenen op degradatie. De club uit Breda heeft een wonder nodig om in de Eredivisie te blijven. Een deel van de fans ziet de donkere wolken al hangen en besloot de wedstrijd tegen SC Heerenveen te verstoren met een staking tot gevolg.

Na ongeveer een kwartier spelen in de tweede helft ging het mis in Breda. Ondanks de voorsprong na een geweldig doelpunt van aanvoerder Boy Kemper was degradatie met de virtuele tussenstanden niet meer te voorkomen. Daar kon een deel van de fans in Breda niet mee leven. Zij gooiden vuurwerk op het veld en scheidsrechter Sander van der Eijk kon niks anders dan de ploegen naar de kleedkamers te sturen.

Na ongeveer een pauze van zo'n tien minuten werd er weer gevoetbald in het Rat Verlegh Stadion.

Wereldgoal

Het was tot dat moment een levendige wedstrijd in Breda tussen NAC en Heerenveen. Dit resulteerde in kansen voor beide ploegen. De thuisploeg nam tien minuten voor rust de leiding. Het was aanvoerder Boy Kemper die zijn ploeg bij de hand nam met een geweldige treffer in de bovenhoek.

Van Hooijdonk

Het is al enkele weken hommeles bij NAC. De fans waren niet blij met hoe de club bestuurd werd en Pierre van Hooijdonk, die als adviseur bij de club actief was, besloot zijn taken neer te leggen nadat hij in opspraak raakte rond de transfer van zijn zoon Sydney. "Ik neem dit besluit in de wetenschap dat ik altijd naar eer en geweten heb gehandeld in het belang van NAC."

Ook leed de club maandag al een gevoelige nederlaag in de rechtszaal. Toen diende het hoger beroep in de zaak rond de 6-0 nederlaag tegen Go Ahead Eagles. NAC beklaagde zich over het feit dat bij de club uit Deventer Dean James meedeed. Hij zou namelijk geen werkvergunning meer hebben doordat hij voortaan voor Indonesië speelde. Dat bleek inderdaad het geval, maar het besluit van de KNVB om de wedstrijd niet over te spelen werd door de rechter niet teruggedraaid.

