Er is nog maar een speelronde te gaan in de Eredivisie en de spanning bereikt een kookpunt. Zo is de strijd om de derde plek nog lang niet beslist tussen FC Twente, NEC en Ajax. Onderin gaan FC Volendam en Telstar in een onderling duel uitmaken wie er play-offs voor promotie/degradatie moet spelen. Dit zijn de scenario's in de Eredivisie op zondag 17 mei.

Feyenoord is verzekerd van plek twee en daarmee direct Champions League-voetbal. Daarachter vechten FC Twente, NEC en Ajax nog om plek drie voor de voorronden van het miljardenbal. Elk van die drie clubs kan ook nog in de play-offs Europees voetbal belanden en daarmee de voorronde voor de Conference League in moeten.

FC Twente deed in de laatste thuiswedstrijd goede zaken. De Tukkers wonnen ruim van Sparta en zagen de concurrentie punten verspelen. NEC verloor op bezoek bij FC Groningen en Ajax kwam niet verder dan een gelijkspel thuis tegen FC Utrecht. Hierdoor nam Twente de belangrijke derde plek over met nog één duel te spelen in de Eredivisie. De Tukkers spelen dan bij landskampioen PSV, terwijl NEC Go Ahead Eagles op bezoek krijgt. Ajax speelt uit tegen SC Heerenveen in de laatste speelronde.

Scenario plek drie

Het doelsaldo van Twente en NEC is gelijk, dus zal Twente moeten winnen in Eindhoven om de derde plek veilig te stellen. Bij een gelijkspel en een Nijmeegse zege in De Goffert, wipt NEC op doelsaldo over de club uit Enschede heen. Ajax kan alleen nog derde worden bij een zege in Friesland en een nederlaag van Twente en puntenverlies van NEC.

Play-offs Europees voetbal

Ook de strijd om de play-offs voor Europees voetbal is nog niet helemaal beslist. Groningen won van NEC en kan het toetje van het seizoen daardoor ruiken, terwijl Utrecht in de allerlaatste minuut van de wedstrijd Ajax versloeg. Hierdoor gaan de Domstedelingen de play-offs in en gaan Sparta en Groningen uitmaken wie het laatste ticket pakt. Sparta speelt thuis tegen de overlevende stadgenoot Excelsior, terwijl Groningen op bezoek gaat bij degradant Heracles.

Zestiende plaats

Excelsior speelde zich in de strijd om handhaving veilig met een gelijkspel tegen Volendam. De club uit Kralingen weet dat concurrenten Telstar en Volendam het volgende week tegen elkaar opnemen, waardoor ze niet allebei nog over hen heen kunnen gaan. Volendam zal van Telstar moeten winnen om de zestiende plaats over te dragen aan de promovendus uit Velsen-Zuid.

Zondag 10 mei om 14.30 uur staan er dus nog zes wedstrijden op het programma die ergens over gaan: PSV - FC Twente, NEC - Go Ahead Eagles, SC Heerenveen - Ajax, Heracles - Groningen, Sparta - Excelsior en FC Volendam - Telstar.

