De roerige periode bij NAC Breda lijkt voorlopig nog niet voorbij. De club stevent af op degradatie uit de Eredivisie, verloor afgelopen week het kort geding in de zogeheten paspoortgate en ook ontstond er een rel over de rol van Pierre van Hooijdonk bij de club. De oud-topspits maakt woensdag bekend dat hij zijn taken neerlegt bij NAC.

Van Hooijdonk, die adviseur Technische Zaken was bij NAC, raakte de afgelopen weken in opspraak doordat hij mogelijk een rol zou hebben gespeeld bij de transfer van zoon Sydney. De aanvaller had nog een contract bij de club uit Breda, maar vertrok desondanks transfervrij en zonder doorverkoopclausule naar het Portugese Estrela. Dat leidde de afgelopen tijd tot een flinke rel.

Voetbal International berichtte dat er mogelijk een onafhankelijk onderzoek zou komen naar rol van Van Hooijdonk bij de transfer en daarn vocht hij openlijk een ruzie uit met een journalist van het medium. Hij ontkende afgelopen weekend in Studio Voetbal vervolgens nog maar eens de beschuldigingen, maar toch heeft hij besloten om nu zijn taken neer te leggen. Dat besluit komt vlak nadat de supporters openlijk hun onvrede over Van Hooijdonk lieten blijken met spandoeken.

Van Hooijdonk legt vertrek uit

"Ik neem dit besluit in de wetenschap dat ik altijd naar eer en geweten heb gehandeld in het belang van NAC", laat Van Hooijdonk weten in een officieel statement van de club. "Ondanks het vertrouwen dat ik voel van de STAK, de Raad van Commissarissen en de directie, ben ik door de commotie en het sentiment tot de conclusie gekomen dat het ook nu het beste is om in het belang van NAC te handelen. Daarom heb ik besloten afstand te nemen van mijn adviseursrol."

Van Hooijdonk maakte eerder al deel uit van de raad van commissarissen van de club, maar legde die functie twee jaar geleden neer. NAC promoveerde toen naar de Eredivisie en doordat Van Hooijdonk als analist in Studio Voetbal vaak over die competitie praat, wilde de NOS de schijn van belangenverstrengeling voorkomen. De oud-topvoetballer koos vervolgens voor zijn televisiewerk,, maar bleef wel aan als adviseur.

Onrust bij NAC

Bij de Eredivisieclub is er op dit moment nog veel meer aan de hand, want NAC staat op het punt om te degraderen. De ploeg van coach Carl Hoefkens staat op de zeventiende plek en heeft met nog twee duels te gaan zes punten achterstand op Telstar en FC Volendam. Doordat die twee concurrenten nog tegen elkaar spelen, kan NAC met twee zeges maximaal één van de twee teams nog passeren. Ook dat lijkt echter al onmogelijk doordat Telstar en FC Volendam allebei een beter doelsaldo hebben.

De laatste hoop op handhaving was dan ook gevestigd op de rechtszaal, want maandag werd er uitspraak gedaan in de zaak rond het met 6-0 verloren duel tegen Go Ahead Eagles dit seizoen. NAC wilde dat duel over laten spelen doordat er met Dean James een niet-speelgerechtigde speler zou hebben meegedaan. NAC kreeg echter ongelijk.

