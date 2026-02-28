Remko Pasveer maakte deze winter de verrassende overstap van Ajax naar Heracles Almelo, maar tot nog toe laat de 42-jarige doelman geen onuitwisbare indruk achter. Tegen Go Ahead Eagles ging hij al tweemaal in de fout en ook tegen PSV had hij meer kunnen doen, vindt oud-topkeeper Ronald Waterreus. "Hij komt gewoon niet van de grond", zegt hij.

Pasveer moest na negen minuten al vissen in het duel tegen PSV. Enkele minuten later zag de routinier een afstandsschot van Ismael Saibari schitterend langs hem heen vliegen. Volgens Waterreus is het een goed doelpunt, maar valt Pasveer ook wat aan te rekenen. "Die krult hij (Saibari, red.) er aardig in, maar je ziet dat de power bij Pasveer ontbreekt", concludeert Waterreus bij de Eretribune op ESPN.

'Hij komt gewoon niet van de grond'

De ex-PSV'er benadrukt dat Pasveer zeker ook goede reddingen heeft verricht, maar kan het niet laten om zich kritisch uit te laten. "Hij komt gewoon niet van de grond. Het is flauw, want het is een geweldige goal. Pasveer staat perfect opgesteld, maar komt er gewoon niet bij. Dat is precies wat er met keepers op die leeftijd gebeurt", gaat Waterreus verder.

"Dan duik je en dan weet je: die had ik een paar jaar geleden gehad. Diep van binnen weet Remko dat ook wel. In de laatste fase van zijn carrière heeft hij heel veel mooie dingen laten zien. Het is wel een beetje pijnlijk om naar te kijken", besluit Waterreus.

Heracles - PSV

Pasveer kon zijn ploeg niet behouden voor een ruime achterstand. Vlak voor rust zag de ervaren goalie er opnieuw niet goed uit. Hij kwam te laat bij een vrije trap van Joey Veerman en zag Dennis Man daarvan profiteren. Uiteindelijk werd het 1-3.