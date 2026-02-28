PSV zet hun jacht op de vroegste titel ooit gewoon voort. De Eindhovenaren begonnen uitstekend tegen Heracles Almelo en beslisten de wedstrijd al vóór rust. Ze legden uiteindelijk een slechte tweede helft op de mat, maar de ruime voorsprong kwam niet meer in gevaar. PSV won uiteindelijk met 1-3.

Voor PSV gaat de jacht op de vroegste landstitel ooit verder. De Eindhovenaren staan zeventien punten boven naaste belager Feyenoord en stevenen af op het derde kampioenschap op rij. Voorlopig lijkt PSV definitief kampioen te kunnen worden op 11 april tegen Sparta. Voor Heracles is de situatie 180 graden anders. Voor de hekkensluiter wordt het nog een hels karwei om de rode lantaarn over te dragen. Het verschil tussen PSV en Heracles is liefst 48 punten.

Razendsnelle voorsprong voor PSV

Het verschil in kwaliteit werd al snel duidelijk in het Asito Stadion toen Sergino Dest keihard gevloerd werd in het strafschopgebied. De Amerikaanse rechtsback was eerder bij de bal dan zijn directe tegenstander, waarna hij met een harde charge onderuit werd gehaald. Scheidsrechter Erwin Blank was resoluut in zijn besluit en gaf een strafschop aan PSV. Ivan Perisic wist wel raad met dat cadeautje en stuurde Heracles-goalie Remko Pasveer de verkeerde hoek in: 0-1. Het was alweer de honderdste treffer van PSV in alle competities.

Even later tilde Ismael Saibari de score naar 0-2 met pure individuele klasse. De Marokkaanse middenvelder pikte de bal ver van het Heracles-doel op, twijfelde geen seconde en haalde vernietigend uit. Zijn schot vloog onhoudbaar in de kruising. Er volgde een fase met tal van kansen voor PSV, maar het vizier stond in het restant van de eerste helft niet op scherp. Uiteindelijk kwam die derde treffer er wel. Dennis Man knikte raak uit een voorzet van Veerman.

Lamlendige tweede helft

In de tweede helft leverde PSV een zéér matige partij op de mat. De ploeg van Bosz vond het overduidelijk welletjes en creëerde nauwelijks kansen. De grootste kansen waren zelfs voor de hekkensluiter en dat werd in de tachtigste minuut beloond. Lequincio Zeefuik kreeg de bal op grote afstand van het doel en schoot 'm onberispelijk achter PSV-goalie Matej Kovar: 1-3. Dat was ook meteen de eindstand.

Puntenverlies tegen de kleintjes

PSV gaat dit seizoen hoogstwaarschijnlijk de landstitel binnen slepen, maar opmerkelijk genoeg werden vrijwel alle punten verspeeld tegen ploegen die strijden tegen degradatie. De ploeg van Peter Bosz verloor van FC Volendam en Telstar, terwijl er gelijk werd gespeeld tegen NAC Breda. Dat werd tegen Heracles doorbroken. PSV verspeelde in het restant van de competitie nog eenmaal punten, tegen Ajax.