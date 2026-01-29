In de slotfase van de transferperiode heeft Ajax een opvallende beslissing genomen. Remko Pasveer vertrekt per direct uit Amsterdam en maakt het seizoen af bij zijn oude liefde Heracles Almelo. De 42-jarige doelman wil in Almelo helpen om degradatie uit de Eredivisie te voorkomen.

Pasveer stond nog tot het einde van dit seizoen onder contract bij Ajax, maar diende zelf een verzoek in bij de clubleiding om de overstap te mogen maken. Ajax gaf daar gehoor aan en sorteerde volgens De Telegraaf alvast voor op zijn vertrek door in de markt te gaan voor Maarten Paes. De doelman van FC Dallas geldt als beoogde versterking en wordt naar verwachting ergens deze dagen gepresenteerd.

Degradatiestrijd met Heracles

Dat Pasveer mag vertrekken, komt niet uit de lucht vallen. De routinier begon dit seizoen vooral als reservedoelman, terwijl de gehuurde Vitezslav Jaros meestal de voorkeur kreeg onder de lat. Daardoor speelde Pasveer vooral een bijrol, iets wat voor hem mede aanleiding was om na te denken over zijn toekomst.

Directeur voetbalzaken Marijn Beuker lichtte het besluit toe. "Kort voor het afgelopen weekend hoorden wij concreet over de interesse in Remko en die wens hebben we serieus besproken. We gunnen hem deze stap van harte en vinden het mooi dat hij Heracles kan helpen in de strijd om lijfsbehoud in de Eredivisie", aldus Beuker.

Debuut in Champions League en Oranje

Pasveer kwam in 2021 transfervrij over van Vitesse en groeide in zijn eerste seizoen onverwacht uit tot eerste keeper. Door een schorsing van André Onana en een zware blessure van Maarten Stekelenburg kreeg hij zijn kans, die hij met sterke optredens in de Champions League overtuigend greep. Het leverde hem zelfs een debuut op in het Nederlands elftal.

De jaren daarna moest Pasveer zich, mede door blessures, vaker schikken in een reserverol. Wel bleef hij binnen Ajax hoog aangeschreven vanwege zijn professionaliteit en voorbeeldrol binnen de selectie. Dit seizoen keepte hij onder meer nog in het bekerduel met Excelsior Maassluis, waarmee hij toetrad tot de Club van 100 van Ajax.

Heracles Almelo

Bij Heracles Almelo tekent Pasveer een contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor nog een jaar. Hij speelde tussen 2006 en 2014 al bijna vijfhonderd wedstrijden voor de club en voelt zich nog altijd sterk verbonden met Almelo. Zondag kan hij in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard direct zijn rentree maken in het Asito Stadion.

De hulp van de ervaren Pasveer kan de ploeg van Ernest Faber goed gebruiken. De Heraclieden zijn met veertien punten de hekkensluiter van de Eredivisie en wachten dus een cruciale tweede seizoenshelft om degradatie te voorkomen.

