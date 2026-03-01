Er is met verbazing gereageerd op de beslissing van Sander van der Eijk om Ajax geen penalty te geven ondanks het advies van de VAR. Na een poging van Davy Klaassen kwam de bal op de hand van Zico Buurmeester. Na het zien van de beelden bleef hij bij zijn eigen beslissing dat het geen hands was. "Je hebt in mijn beleving één regel en die moet je het hele jaar hanteren."

Na een omhaal van Davy Klaassen kwam de bal tegen de hand van Zico Buurmeester. De scheidsrechter negeerde het moment eerst, maar moest van de VAR toch komen kijken. Hij besloot bij zijn beslissing te blijven, wat leidde tot veel discussie.

Uitleg van de arbiter

Na afloop van de wedstrijd vertelde Fred Grim wat de vierde man als uitleg gaf: "Hij zei dat de bal eerst via de schouder ging en daarna pas tegen zijn hand. Daar moet ik het dan mee doen, maar zo heb ik het net niet gezien", vertelt de Ajax-trainer op de persconferentie.

Grim zag het moment nog maar kort terug, dus wilde niet teveel op het moment ingaan maar gaf wel zijn mening over de regel. "ER is gewoon één regel in mijn beleving en die hanteer je gewoon het hele jaar, niet de ene week wel en de ander niet. We hebben hem op dit soort momenten ook tegen gehad. Als het een penalty is, dan is het een penalty. We speelden niet goed, maar dit had wel invloed op de wedstrijd kunnen hebben", is zijn mening.

Reactie Davy Klaassen

Ook Davy Klaassen sprak kort over het voorval na afloop. Hij was nota bene zelf betrokken bij het moment want hij maakte de omhaal. "Ik zag zelf natuurlijk niet wat er gebeurde, maar iedereen reageerde gelijk op de handsbal", herinnert hij zich. "Ik kon niet zien of het via zijn hoofd ging, maar hij ging wel richting goal... maar er is elke week wel iets. Elke keer is het weer wat anders."

Er wordt al tijden gepleit voor een duidelijke richtlijn wat betreft handsballen. Nu is de arbitrage zelfs op het punt gekomen dat ze het niet met elkaar eens zijn, zoals nu met de VAR en de scheidsrechter het geval was. Klaassen gelooft niet zo snel in een regel waarin elk contact hands is. "We hebben al zoveel geprobeerd, het is elke week wel wat anders", zegt hij erover.

Onvrede bij analisten

Ook bij de analisten langs het veld was het gissen naar de reden dat Van der Eijk besloot om de bal niet op de stip te leggen. Kees Kwakman was beduusd. ""Daar gaan we weer", zuchtte hij in de rust bij ESPN. "Het enige wat ik nog kan bedenken is dat de bal eerst zijn hoofd raakte en daarna pas zijn hand. Ik ben voorstander van om hier geen penalty's voor te geven, maar ik snap heel goed dat je hier een penalty voor wil als fan. Bij Excelsior-Fortuna was dit vorige week gewoon wél een penalty." Het ontbreekt aan uniformiteit in het scheidsrechtersgilde, want de VAR en scheidsrechter interpreteren de situatie beide op een andere manier."