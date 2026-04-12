Jorthy Mokio heeft deze week zijn contract bij Ajax verlengd en speelde zaterdagavond in de basis tegen Heracles Almelo vanwege meerdere blessures bij Ajax. Trainer Oscar Garcia zag hem weleens betere wedstrijden spelen, maar is blij dat hij zijn contract verlengd heeft. "Het was een onrustige periode voor hem."

Wanneer Oscar Garcia over Jorthy Mokio praat, is hij goudeerlijk: "Ik heb hem weleens betere wedstrijden zien spelen. Het is niet makkelijk om te dealen met alles wat er speelde voordat hij tekende. Deze dagen waren niet makkelijk voor hem", vertelt Garcia eerlijk. "Maar als hij zich ontwikkelt zoals wij denken dat hij zal doen, dan wordt het een geweldige speler."

'Meer doelpunten'

Garcia was over het algemeen niet heel enthousiast over de wedstrijd van Ajax tegen Heracles. Na afloop was hij wel tevreden, maar er had volgens hem meer in gezeten. "Ik wil deze overwinning opdragen aan de fans die meegereisd zijn, dat is heel belangrijk voor ons", vertelt hij. "Ik wilde dat we twee keer scherp zouden beginnen, zowel in de eerste als in de tweede helft. Dat is gelukt. Maar ik vond dat we meer doelpunten moesten maken", zegt hij kritisch.

Ook was hij niet blij met de rode kaart die Takehiro Tomiyasu kreeg. De Japanner viel in tijdens de tweede helft en kreeg een rode kaart nadat hij Lequincio Zeefuik naar de grond trok. "Ik denk dat het 50/50 was", laat Garcia zijn mening in het midden. "Uitendelijk ben ik blij met een clean sheet en heeft hij voor mij de juiste keuze gemaakt, want ze hebben niet gescoord", zegt hij over het incident.

Mogelijke operatie Kian Fitz-Jim

Nu krijgt Ajax twee weken om zich op te maken voor het duel met NAC, vanwege de bekerfinale volgend weekend. Garcia gaf alvast een update over de geblesseerden, keert er nog iemand terug over twee weken? "Youri Regeer zal mogelijk als eerste terug zijn, we moeten nog zien hoe het met Davy Klaassen zal gaan. Dat bekijken we dag voor dag. Kian Fitz-Jim gaat wellicht wat langer duren. Hij ondergaat een dezer dagen mogelijk een operatie."