Ajax heeft goede zaken gedaan in Almelo tegen een ontzettend zwak Heracles. Een paar minuten gooide Ajax het gas erop en dat was genoeg om met 3-0 te winnen van degradatiekandidaat nummer 1. Heracles was heel erg zwak en Ajax had eigenlijk nog veel verder moeten uitlopen. Maar de drie punten zijn binnen en dat is cruciaal voor de strijd om plek 2 én dus Champions League-voetbal.

Ajax wist waar het aan begon met de kennis dat FC Twente vrijdagavond ruimschoots won en dus over de Amsterdammers klommen op de ranglijst. Winst was het enige dat telde, als Champions League-voetbal een mogelijkheid moest blijven. De eerste tien minuten waren niet denderend. Ajax schrok een keer op na een foute inschatting van Anton Gaaei, maar hij herstelde zijn fout snel.

Snelle doelpunten

Pas na een kwartier kwam er echt leven in de brouwerij en werd de wedstrijd ook direct beslist. Ajax zette twee minuten even het gas open en scoorde daarbij direct twee keer. Eerst werd Mika Godts diep gestuurd door Jorthy Mokio, na twee snelle combinaties. In de een op een met Remko Pasveer was Godts eerder bij de bal en wipte hij de bal in het doel.

De toeschouwers konden amper met hun ogen knipperen of de 2-0 lag al in het net. Berghuis combineerde met Weghorst en liet Pasveer kansloos met een schot in de rechterbovenhoek. Tweemaal was de defensie van Heracles helemaal nergens te bekennen en tweemaal sloeg Ajax toe.

Flitsende aanval na rust

De wedstrijd werd daardoor nooit meer spannend en een grote walkover lag in het verschiet voor Ajax. Maar de Amsterdammers moesten toch nog lang wachten op het volgende doelpunt. Vlak na rust tekende Berghuis voor de 3-0 van Ajax. Ook na rust was de defensie van Heracles een groot drama en daar maakte Ajax dankbaar gebruik van. Na een heerlijke combinatie tussen Weghorst en Gloukh werd Berghuis diep gestuurd. Vogelvrij kon hij op Pasveer af waarna hij de bal langs de uitkomende doelman tikte.

Zorgen voor Garcia

Net als na de eerste twee snelle doelpunten, geloofde Ajax het daarna wel. Ze kregen nog zat kansen om een monsterscore neer te zetten, maar waren ietwat laconiek. Invaller Takehiro Tomiyasu kreeg ook nog een negatieve hoofdrol in dit verhaal. De Japanner viel in tijdens de tweede helft maar moest al gauw weer douchen. Tien minuten voor tijd pakte hij een rode kaart. Het bleef daarom bij een solide 3-0 overwinning, waarvan de punten zeer hard nodig zijn. Wel moet Oscar Garcia na gaan denken wat te doen met Josip Sutalo en Anton Gaaei. Zelfs tegen dit Heracles vielen zij enorm tegen.

Champions League-voetbal

Het was voor Ajax een keer lekker dat ze geen kind hadden aan hun tegenstander. In de race om plek 2 was een beetje vertrouwen wel gewenst, want het gaan nog vier spannende speelrondes worden. Terwijl Ajax deze wedstrijd geen moment in de problemen kwam, hadden ze er wel veel meer uit moeten halen. Zoveel kansen als deze avond gaat Ajax normaliter niet krijgen in de volgende wedstrijden.