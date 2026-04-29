In de Eredivisie zijn er nog drie speelrondes te gaan, maar toch gaan de play-offs om promotie en degradatie deze week al van start. Vier ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie beginnen aan de nacompetitie en krijgen later nog gezelschap van drie andere teams. De zeven ploegen strijden om één felbegeerd plekje in de Eredivisie. Bekijk hier het volledige programma en de eerste uitslagen.

De strijd om handhaving bereikt in de Eredivisie de komende weken een kookpunt, maar het reguliere seizoen van de Keuken Kampioen Divisie zit er al op. ADO Den Haag en SC Cambuur promoveren als nummers 1 en 2 direct naar de Eredivisie. In de Eredivisie is al duidelijk dat Heracles Almelo gaat degraderen. De tweede directe degradant is nog niet bekend, maar het heeft er alle schijn van dat het NAC Breda gaat worden.

In de play-offs strijden zeven teams om het laatste plekje in de Eredivisie. Zes deelnemers zijn al bekend, want dat zijn de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie. Willem II, De Graafschap, Almere City, RKC Waalwijk, Roda JC en FC Den Bosch hebben zich via die manier geplaatst. De laatste ploeg die meedoet is de nummer 16 van de Eredivisie.

Voordeel voor club uit Eredivisie

De nacompetitie heeft sinds dit seizoen een nieuwe opzet en daardoor heeft de club uit de Eredivisie een groot voordeel. Dat team stroomt namelijk pas in de finale in en dus kan die competitie nog drie weken doorgaan. Op dit moment is Telstar de nummer 16 in de Eredivisie, maar ook PEC Zwolle, Excelsior, FC Volendam en NAC kunnen nog op die plek belanden.

De nummers 3 (Willem II) en 4 (De Graafschap) uit de KKD hebben ook een voordeel, maar dat is wat minder groot. Zij mogen de eerste ronde overslaan en doen vanaf de kwartfinales mee. De andere ploegen moeten alle vier de rondes zien te overleven.

Voor Almere City, RKC Waalwijk, Roda JC en FC Den Bosch is het avontuur deze week begonnen. De ploeg uit Flevoland begon in en tegen Den Bosch met een comeback van jewelste. Roda JC hield RKC in de slotfase op 1-1 en heeft dus nog alles om voor te spelen. Later deze week volgen de returns. Ook de volgende drie rondes gaan over twee wedstrijden.

Programma en uitslagen play-offs promotie/degradatie

Eerste ronde (28/29 april): 1/2 mei

Wedstrijd A: Roda JC - RKC Waalwijk (1-1), return vrijdag

Wedstrijd B: FC Den Bosch - Almere City (2-3), return zaterdag



Kwartfinales (5/6 mei en 9 mei)

Wedstrijd C: Winnaar A - Willem II

Wedstrijd D: Winnaar B - De Graafschap



Halve finales (13 en 16 mei)

Wedstrijd E: Winnaar C - Winnaar D



Finale (20 en 23 mei)

Winnaar E - nummer 16 Eredivisie (virtueel Telstar)