NAC Breda blijft bij het standpunt dat de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (6-0 verlies) moet worden overgespeeld. Dat vertelde de advocaat van de club in de rechtbank in Utrecht, waar de zaak tegen de KNVB liep. De Nederlandse voetbalbond was duidelijk: "Er is veel meer in het geding dan één duel."

NAC Breda staat lijnrecht tegenover de KNVB in de rechtbank. De club uit Brabant vindt dat de met 6-0 verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 15 maart ongeldig moet worden verklaard of opnieuw gespeeld moet worden. In hun ogen had Dean James van Go Ahead niet mee mogen doen, omdat hij als Indonesisch international niet meer over een geldige werkvergunning zou beschikken.

NAC wil wedstrijd overspelen

In de rechtbank hield de club uit Breda voet bij stuk. Volgens NAC gaat het om "het consequent toepassen van de regels" omdat bij de Eagles een speler meedeed die niet speelgerechtigd was. "Bij afwijking ontstaat willekeur", aldus de advocaat.

Ook haalde de advocaat een voorbeeld uit 2018 aan, waarbij Teun Bijleveld van Jong Ajax speelde tegen NEC ondanks dat hij geschorst was. Die fout lag toen bij de KNVB. Uiteindelijk werd besloten om dat duel tóch over te spelen. " Dat standaard beleid wordt door de KNVB niet betwist", aldus de raadsman in zijn pleidooi.

KNVB blijft bij standpunt

Volgens de KNVB gaat de paspoortkwestie over veel meer dan over één wedstrijd van NAC. "Er is geen standaardsituatie aan de orde. Er is veel meer in het geding dan één duel. Het gaat om meerdere spelers in de Eredivisie, de eerste divisie en de Vrouwen Eredivisie. Er is een grondige afweging gemaakt door het competitiebestuur en daarbij is gekeken naar het belang van het betaald voetbal. Daarom moet het verzoek van NAC worden afgewezen", stelde de advocaat van de voetbalbond. "De lezing van de KNVB wordt breed gedragen door vele clubs."

De advocaat van de KNVB zegt te vrezen dat meerdere clubs ook een zaak zullen aanspannen als NAC gelijk krijgt. "De competitie zou qua uitstraling een enorme deuk oplopen. Wedstrijden dienen op het veld te worden gespeeld en niet bij de rechter."

Uitspraak volgt later