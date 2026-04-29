Almere City heeft de eerste van twee ontmoetingen met FC Den Bosch in de play-offs om promotie naar de Eredivisie gewonnen met 3-2, nadat Den Bosch bij rust met 2-0 voorstond. De winnaar van het tweeluik treft De Graafschap in de volgende ronde. De return in Almere is op zaterdag.

Den Bosch kwam na een kwartier spelen op voorsprong nadat Kévin Monzialo de bal in het strafschopgebied afpakte van de verdediging van Almere. Hij gaf af aan Sebastian Karlsson Grach die van dichtbij binnenschoot. Almere leek beter in de wedstrijd te komen, maar kort voor rust pakte Monzialo opnieuw een bal af van een verdediger waarna hij Den Bosch op 2-0 zette.

In de 57e minuut maakte Jamie Jacobs uit een rebound het eerste doelpunt van Almere. Nog geen tien minuten later stond het 2-2 nadat Ferdy Druijf een vrije trap van Marley Dors met het hoofd verlengde. Dors tekende in de 88e minuut voor het winnende doelpunt. Hij rondde af na een mooie voorzet van linksback Niko Takahashi.

Gisteren ook al spektakel in slotfase

Dinsdag zat het venijn ook al in de staart bij het andere duel in de eerste ronde. In Kerkrade stond de wedstrijd tussen Roda JC en RKC Waalwijk op het programma. De Brabanders stonden lange tijd voor, maar in de allerlaatste seconde viel de gelijkmaker. Daardoor is alles nog mogelijk tijdens de return in Waalwijk, die op vrijdag wordt gespeeld. Almere en FC Den Bosch spelen op zaterdag hun tweede onderlinge duel.

De winnaar van het tweeluik treft in ronde twee De Graafschap. Roda of RKC speelt tegen Willem II. Vervolgens vechten de twee overgebleven KKD-clubs ook duels uit voor een allesbeslissend heen- en terugduel tegen de nummer zestien van de VriendenLoterij Eredivisie. Dat is op dit moment Excelsior. De Eredivisieclub speelt dus maar tegen één KKD-club, terwijl de ploegen uit het tweede niveau dus drie of vier rondes moeten doorstaan.