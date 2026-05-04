PSV'er Ruben van Bommel liep begin dit seizoen een zware kruisbandblessure op. Een lang revalidatieproces volgde en trainer Peter Bosz geeft nu een update over de situatie en ziet weinig verandering bij de aanvaller. "Ja, als 'ie zijn broek uittrekt."

Van Bommel speelde alleen de eerste zeven wedstrijden en raakte in die laatste ernstig geblesseerd. Maar tijdens het kampioensfeest van PSV liet hij al merken dat hij op de weg terug is. Inmiddels staat hij weer op het trainingsveld. "Het gaat erg goed met hem", zegt Bosz bij Rondo.

'Ik zie niks aan hem'

"Hij begint bij ons op de training steeds meer dingen mee te doen", vervolgt de trainer. "Bij het grote positiespel zetten we hem wel op de kopse kant om hem uit de duels te houden. Maar hij doet er allemaal in mee en ik zie niks aan hem. Ja, als 'ie zijn broek uittrekt en ik zie die knie van hem, dan zie je een litteken zitten."

"Maar in zijn lopen enzo, in zijn techniek en in zijn balaannames; ik zie daar geen verschil in", zegt Bosz. "Hij is vrij, maar hij is ook verstandig." Daarom zal hij ook in de laatste Eredivisie-duels niet meer in actie komen. "Je zou kunnen denken: ik wil dit seizoen nog een paar minuutjes. Dat zou medisch gezien misschien zelfs kunnen, maar waarom zou je dat risico nemen, voor wat?"

"Dus dat gaat hij niet doen." Van Bommel gaat wel alles op alles zetten om volgend seizoen meteen weer inzetbaar te zijn. "Hij gaat na het einde van het seizoen nog langer doortrainen, nog twee weken bij Onder 19. En hij gaat een week eerder dan wij weer beginnen om volledig bij ons aan te sluiten, 29 juli, als wij weer beginnen." Seizoen 2026/27 van de VriendenLoterij Eredivisie gaat van start in het weekend van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus.