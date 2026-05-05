De uitzwaaiende trainer van FC Utrecht kan op de valreep nog een iconisch record in handen krijgen in Nederland. Ron Jans heeft dus nog alles om voor te spelen tegen Ajax. Bij winst met FC Utrecht wordt hij de trainer met de meeste zeges in de Eredivisie ooit. Dat record staat nu nog op 273 zeges van Bert Jacobs.

Ron Jans wist al een tijdje dat hij de trainer met de meeste wedstrijden in de Eredivisie niet meer zou worden. Dat is namelijk wel Bert Jacobs met 741 duels. Jans staat nu op 666 duels. Van die wedstrijden won hij er 272, eentje minder dan Jacbos. Dat kan hij tegen Ajax in Amsterdam dus evenaren in minder wedstrijden dan de oud-trainer.

Bijzonder record

Daarmee heeft FC Utrecht dus nog alles om voor te spelen tegen Ajax, in de voorlaatste speelronde. Jans zwaait af aan het einde van dit seizoen en gaat lekker met pensioen. Dat doet hij graag met een record. Utrecht is al zeker van de play-offs om Europees voetbal en kan hooguit een betere uitgangspositie in die play-offs bewerkstelligen.

FC Utrecht staat momenteel op de achtste plaats met 47 punten, drie punten minder dan Heerenveen en AZ, die op posities zeven en zes staan. Na Ajax-uit speelt FC Utrechtnog één duel in eigen huis tegen Fortuna Sittard. Mocht Jans deze twee winnen dan zal hij de voetbalwereld uitzwaaien als de enige trainer die de meeste zeges in de Nederlandse competitie op zijn naam mag schrijven. Zeges in de play-offs tellen niet mee.

Trainer Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Bert Jacobs 741 273 203 265 Ron Jans 666 227 170 224 Kees Rijvers 469 251 123 95 Han Berger 637 226 181 230 Louis van Gaal 334 216 66 52

Carrière Ron Jans

Jans begon in 1991 als amateurtrainer en zou tien jaar later voor het eerst assistent-trainer zijn in het profvoetbal bij Emmen. Ruim een jaar later, in 2002, werd hij hoofdtrainer bij FC Groningen en dat bleef hij een kleine acht jaar. 304 wedstrijden was hij de trainer van Groningen en behaalde grote successen met de club uit het noorden. Daarna werd hij trainer bij Heerenveen, Standaard Luik, PEC Zwolle, Cincinnati, FC Twente en nu eindigt hij zijn carrière bij FC Utrecht.