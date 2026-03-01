Ajax speelt een dramatische wedstrijd tegen PEC Zwolle, maar werd alsnog bijna in het zadel geholpen na een opmerkelijk moment vlak voor rust. Na een omhaal van Davy Klaassen kwam de bal tegen de hand van Zico Buurmeester. De scheidsrechter negeerde het moment eerst, maar moest van de VAR toch komen kijken. Zijn beslissing leidde vervolgens tot veel discussie.

Van der Eijk besloot om bij zijn beslissing te blijven en geen penalty te geven. Zijn lezing zal zijn geweest dat de bal van zo dichtbij kwam dat de speler er niets aan kon doen. Toch stond de hand van Buurmeester in een onnatuurlijke houding, wat hands zou betekenen.

Onbegrip bij analisten

Ook analist Kees Kwakman snapt er weinig meer van: "Daar gaan we weer", zuchtte hij in de rust bij ESPN. "Het enige wat ik nog kan bedenken is dat de bal eerst zijn hoofd raakte en daarna pas zijn hand. Ik ben voorstander van om hier geen penalty's voor te geven, maar ik snap heel goed dat je hier een penalty voor wil als fan. Bij Excelsior-Fortuna was dit vorige week gewoon wél een penalty." Het ontbreekt aan uniformiteit in het scheidsrechtersgilde, want de VAR en scheidsrechter interpreteren de situatie beide op een andere manier.

Een loterij

Samen met de presentator bespreken ze de onduidelijkheid die ook de spelers moeten voelen. "Het lijkt wel een loterij", zegt de presentator. Kwakman is het ermee eens. "Als deze penalty gegeven wordt, dan denk ik dat veel mensen dat wel begrijpen. Maar voor de penalty zoals vorige week, daar moeten we mee kappen. Maar deze had juist wél gekund. Ik ben het ook kwijt", zegt hij eerlijk.

Het moment zou een geweldige opsteker voor Ajax zijn geweest na een dramatische eerste helft. Het was zelfs zo slecht dat de eigen fans in het uitvak cynisch werden. Bij elke bal die Ajax overspeelde werd er gejuichd.