FC Groningen kwam zaterdagmiddag in de eigen Euroborg razendsnel op voorsprong tegen Ajax. In de 5e minuut legde Thom van Bergen de bal al in het netje achter Ajax-doelman Maarten Paes. Samen met het hele team rende hij naar de hoek van het veld toe en pakte daar een shirt bij de cornervlag voor een bijzonder gebaar.

Thom van Bergen pakte namelijk het shirt van de zwaargeblesseerde Stije Resink. De aanvoerder van FC Groningen raakte vorige week zwaar geblesseerd aan zijn knie en moest per brancard van het veld in het duel met FC Volendam. Resink blesseerde zich aan zijn kruisband en is er maandenlang uit.

Blessure Resink

Dat nieuws kwam als een klap aan bij Groningen, waar spelers en trainer ontdaan waren. Resink had FC Groningen zelf na een kwartier nog op voorsprong gezet in Volendam, maar viel vlak voor de 2-1-voorsprong van de thuisclub schreeuwend van de pijn uit. Er was grote schrik op het veld en veel emotie bij zijn medespelers, de mensen langs de kant en op de tribunes.

Resink gaf vervolgens via Instagram tekst en uitleg en deelde dat hij een kruisbandblessure had opgelopen. In de wedstrijd tegen Ajax staken zijn medespelers hem een hart onder de riem. Doelpuntenmaker Van Bergen pakte zijn shirt en hield die omhoog bij de cornervlag met de vlag van Groningen erop. Het was een mooi moment voor Resink, die zichtbaar geëmotioneerd was op de beelden vanuit het stadion.

De 22-jarige Resink was bezig met een sterk seizoen. Hij stond tijdens de winterstop in de belangstelling van Benfica en zijn naam viel ook veelvuldig bij de zoektocht van Ajax naar een controlerende middenvelder.