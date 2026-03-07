Ajax heeft de strijd om plek 2 met Feyenoord op de tocht gezet. Er werd met 3-1 verloren in Groningen, waardoor de Rotterdammers de uitgelezen kans hebben om uit te lopen op Ajax. De fans keerden zich opnieuw tot de ploeg, dat in de tweede helft werkelijk niks voor elkaar kreeg. Het zijn zware tijden voor de Amsterdammers.

Vorig jaar werd het duel tussen Groningen en Ajax een nachtmerrie voor de Amsterdammers. Diep in de blessuretijd kreeg Ajax een doelpunt te verwerken, waardoor hun kansen op de titel waren verspeeld. Ditmaal was het duel opnieuw beladen, maar dan in de strijd om plek 2. Het enige dat telde voor Ajax was winst, om de druk op Feyenoord op te voeren.

Snel tegendoelpunt

Al gauw werd duidelijk dat FC Groningen opnieuw een plaaggeest zou zijn voor Ajax. Na vijf minuten kwam de thuisploeg, dat al zes wedstrijden op rij verloor, op voorsprong tegen de Amsterdammers. Thom van Bergen werd door Ajax-huurling Dies Janse de diepte ingestuurd, terwijl de organisatie bij de Amsterdammers helemaal verkeerd stond. In de 1 op 1 was Van Bergen veel slimmer dan zijn tegenstander Youri Baas en hij wipte de bal met gemak over Maarten Paes heen. Zo keek Ajax al vroeg tegen een achterstand aan.

Gelijkmaker Ajax

Ajax bleef wel op de been na de tegengoal en creëerde meerdere kansen via Mika Godts, maar het was te weinig om Etienne Vaessen echt in verlegenheid te brengen. Wout Weghorst kwam in de 25e minuut het dichtst bij. Na een voorzet van Godts schoot hij van dichtbij net over de lat. Maar niet veel later konden de meegereisde Ajacieden alsnog juichen. Na een heerlijke combinatie op het middenveld van Ajax, werd de bal op rechts bij Anton Gaaei gebracht. Zijn voorzet werd door Davy Klaassen bij de tweede paal de goal in gelopen.

Waar de ploeg van Grim voor rust nog de nodige kansen kreeg, was Ajax het na rust helemaal kwijt. Het is een terugkerend patroon dat de Amsterdammers dramatisch de kleedkamer uitstappen en dat was in Groningen niet anders. Het was aan de slordigheid van Groningen én de nodige dosis geluk te danken dat Ajax niet al vroeg op achterstand kwam in de tweede helft.

Maar in de 65e minuut sloeg het noodlot alsnog toe voor Grim en zijn elftal. De druk werd hen te groot, ze kregen Groningen niet meer uit hun zestien en dat zorgde voor de 2-1. De bal viel voor de voeten van de ingevallen Oskar Zawada en hij kon uit de draai de bal langs Paes schieten. Grim besloot te wisselen, maar dat mocht niet meer baten. Ajax kreeg het tij niet meer gekeerd. Sterker nog; Groningen scoorde ook nog de 3-1, omdat Ajax volledig was ingestort.

Weer puntenverlies

Daarmee morst Ajax voor de derde keer op rij dure punten. Het zet zelfs de strijd om plek 2 op het spel, want als Feyenoord zondag wint van degradatiekandidaat NAC dan wordt het gat 7 punten. In deze vorm lijkt dat een niet te overbruggen verschil. Er is werk aan de winkel voor Grim, die zijn ploeg totaal niet aan de praat krijgt.