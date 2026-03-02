Nog geen twee maanden geleden kon Stije Resink rekenen op veel interesse uit binnen- en buitenland. De aanvoerder van FC Groningen werd onder meer gezien als de ideale '6' bij Ajax, maar bleef zijn club trouw. Maar zondag ging het vreselijk mis met de middenvelder in het uitduel bij FC Volendam in de Eredivisie. Dat bevestigt hij een dag later op zijn eigen kanalen. "Beste allemaal", begint hij zijn bericht.

Aanvoerder Stije Resink van FC Groningen heeft zondagmiddag een zware knieblessure opgelopen in de uitwedstrijd tegen FC Volendam. Dat vertelt hij op zijn eigen Instagram. "Beste allemaal, helaas heb ik zondag een kruisbandblessure opgelopen tijdens de wedstrijd tegen Volendam. Ik zal er dus een tijd uit liggen en me gaan focussen op het herstel. Bedankt voor de steun en alle berichten", laat hij weten.

Vreselijk moment

De middenvelder schreeuwde het uit van de pijn en ging vlak na rust met een brancard van het veld. De 22-jarige Resink was bezig met een sterk seizoen. Hij stond tijdens de winterstop in de belangstelling van Benfica en zijn naam viel ook veelvuldig bij de zoektocht van Ajax naar een controlerende middenvelder.

Stije Resink lijkt een zware knieblessure op te lopen en moet per brancard het veld af... 😪



Grote schrik

Resink had FC Groningen zelf na een kwartier nog op voorsprong gezet in Volendam, maar viel vlak voor de 2-1 voorsprong van de thuisclub schreeuwend van de pijn uit. Er was grote schrik op het veld en veel emotie bij zijn medespelers en de mensen langs de kant en op de tribunes. Resink groeide de afgelopen maanden uit tot een van de smaakmakers van de Eredivisie en ligt nu lang uit de roulatie.

FC Groningen heeft voor de zesde keer op rij een competitienederlaag geleden. Het elftal van coach Dick Lukkien verloor met 3-2 bij FC Volendam. FC Groningen duikelde naar de elfde plaats in de Eredivisie. FC Volendam steeg naar de dertiende plaats.

Mokerslag

FC Groningen kreeg in de tweede helft twee klappen te verwerken. In de 53e minuut moest aanvoerder Resink het veld met een knieblessure verlaten en drie minuten later maakte Aurelio Oehlers de 2-1. Tom van Bergen maakte in de blessuretijd de gelijkmaker voor de bezoekers nadat hij kort daarvoor een enorme kans had gemist. Robert Mühren deelde met de 3-2 in de 97e minuut voor FC Volendam alsnog een mokerslag uit aan FC Groningen.