De transfergekte rondom Eredivisie-smaakmaker Ismael Saibari is al voor het WK voetbal begonnen. De Marokkaanse middenvelder van PSV hoopt met zijn land te schitteren in de Verenigde Staten, Canada en Mexico en zich voor het oog van de hele wereld in de kijker te spelen. Een transfer werd na afgelopen seizoen al verwacht, maar niet al zo snel. Het heeft er inmiddels alle schijn van dat hij spoedig ergens zal tekenen.

PSV neemt niet zomaar afscheid van de beste speler van afgelopen seizoen. Saibari heeft nog een contract voor drie jaar en ligt goed in de markt. Daarnaast is de middenvelder 25 jaar oud en dus nog in de bloei van z'n leven. Bayern München laat er dan ook geen gras over groeien en heeft volgens De Telegraaf inmiddels al een akkoord op hoofdlijnen met de aanvaller.

De prijs die de Duitse kampioen moet betalen, zal torenhoog zijn als het aan de Eindhovense club ligt. Wat zou Saibari, die zich al meerdere seizoenen bewijst op het allerhoogste niveau, wel niet waard zijn? PSV wil volgens de krant het liefst het huidige transferrecord verbreken. Dat staat nu nog op naam van Hirving Lozano, die zeven jaar geleden voor zo'n vijftig miljoen vertrok naar Napoli. In Eindhoven hoopt men voor Saibari dus meer te vangen.

Het record van de hele Eredivisie staat nog altijd op naam van Ajax, dat de Braziliaan Antony in 2023 voor liefst 95 miljoen euro verkocht aan het Manchester United waar toen Erik ten Hag trainer was. Ook Frenkie de Jong (86 miljoen), Matthijs de Ligt (85,5 miljoen) en Lisandro Martinez (57,3 miljoen) gingen voor meer geld weg dan Lozano.

Nieuw middenveld

Saibari hoopt in elk geval zelf om de deuren in het Philips Stadion op zo'n goed mogelijke manier achter zich dicht te trekken. Met het geld dat de Marokkaans international zal opleveren, wil PSV zichzelf direct weer versterken. Onder meer Kodai Sano van NEC staat hoog op het verlanglijstje. Voor hem willen de Brabanders ongeveer 15 miljoen aftikken.

Aangezien ook Joey Veerman en Mauro Jr. wellicht willen vertrekken, is het belangrijk voor PSV dat ze zich zo snel mogelijk versterken. Anders wordt de spoeling op het middenveld, ook door de langdurige blessure van aanvoerder Jerdy Schouten, wel erg dun.

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