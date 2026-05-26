PSV'er Ismael Saibari kon op lovende woorden rekenen van zijn familie toen hij tot Speler van het Jaar werd gekroond. De middenvelder van PSV kreeg tranen in de ogen toen zijn oudste broer, en huisgenoot, aan het woord kwam. "Zij zijn de enige die er vanaf het begin bij zijn."

Ismael Saibari is Speler van het Jaar geworden van de Eredivisie en kreeg deze award uitgereikt door zijn twee broers. Met zijn oudste broer woont hij samen in Eindhoven en hij ontving dan ook mooie woorden van zijn huisgenoot. Zijn broer raakte zelfs emotioneel bij het uitreiken van de trofee, wat Saibari ook een brok in de keel bezorgde.

'Tot in het hart'

"Die woorden raken me tot in het hart", vertelt hij Sportnieuws.nl na afloop van de Eredivisie Awards. "Zij zijn de enigste die vanaf het begin tot nu erbij zijn. Ze weten wat ik allemaal heb moeten opofferen. En ook het werk dat zijzelf hebben moeten verrichten. Dus zoals ik al zei, het is ook een prijs voor hen", eert hij zijn familie.

Saibari vindt dan ook dat hijzelf maar een heel klein aandeel had aan deze prijs. "95% is voor hen. Ik denk dat de discipline en mentaliteit die ik heb ook dankzij mijn familie is. De andere 5% is wat ik zelf op het veld heb gedaan. Maar de voorwaardes die er moeten zijn om op het veld te kunnen presteren, komen door mijn familie."

Prestaties bij PSV

Nu het seizoen over is en het WK voor de deur staat, blikt Saibari nog één keer terug op zijn seizoen met PSV. "Het meest trots ben ik op het feit dat we een derde kampioenschap hebben. Mensen schreven erover dat het weer een makkelijk seizoen was, maar dat is het sowieso niet. Zeker niet drie keer achter elkaar. Het is constant elk jaar jezelf weer opnieuw opstellen en mentaal voorbereiden. We hebben ook mooie records gehaald, zoals drie keer op rij 100 goals maken. Daar ben ik allemaal het meest trots op."

Saibari viel niet alleen deze avond in de prijzen. Van verschillende media kreeg hij al de Gouden Schoen uitgereikt en ook bij het kampioenschap kreeg hij een prijs mee naar huis. Of hij ook al een nieuwe prijzenkast heeft moeten kopen? "Ik moet zeggen dat ik nog nooit de Speler van de Maand-prijs heb gekregen, maar als je alles optelt begint de kast wel vol te raken ja. Ik ben wel bijna toe aan een nieuwe", grijnst hij.

