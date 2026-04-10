De torenhoge verwachtingen beginnen zijn tol te eisen bij de frivole jongeling van AZ. Kees Smit staat te boek als supertalent, mocht ruiken aan Oranje en krijgt elke dag te horen dat hij voor 60 miljoen weg moet. Dat terwijl de pas 20-jarige Nederland nog zoveel te bewijzen heeft en daar de tijd voor moet nemen. Nu alles in een stroomversnelling raakt, begint Smit ineens tegen te vallen.

Kees Smit is niet meer weg te denken uit het Nederlandse voetbal sinds de zomer van 2025. Hij viel daarvoor al een aantal keer in bij het eerste van AZ en stond te boek als het grootste talent van Nederland. Men herinnert zich de goal van eigen helft in de Youth League en ook op het jeugd-EK schitterde hij namens Oranje. Prijs na prijs sleepte hij binnen op dat jeugd-EK, dat beloofde wat voor dit seizoen.

Intense situatie rondom Smit

Maar dit seizoen merkt Smit hoe lastig het is om op te voetballen tegen zulke verwachtingen van buitenaf. Het jonge talent begon heerlijk bij AZ en stal binnen een mum van tijd de harten van voetballiefhebbend Nederland. Maar al gauw werd de sensatie rondom Smit nogal intens.

Zijn naam viel al snel bij Oranje, Smit moest AZ omhoog helpen op de ranglijst én zijn club besloot bovendien een prijskaartje van 60 miljoen aan hem te hangen. Er werd zelfs een supermakelaar, Jorge Mendes, overgevlogen om die deal rond te maken. Die is overigens in geen velden of wegen meer te bekennen.

'Niet in het belang van Smit'

Niets van dit soort zaken zijn in het belang van Smit, die pas zijn eerste volwaardige seizoen bij AZ meemaakt. Het supertalent leefde op zijn frivole spel, maar is intussen zijn onbevangenheid kwijtgeraakt.

Hij viel door de mand bij Oranje, waar duidelijk werd dat hij voorlopig nog niet klaar is voor het grote werk en ook in belangrijke wedstrijden van AZ is hij niet de bepalende speler. Dat is niet erg, maar de hype rondom Smit heeft ervoor gezorgd dat het wel verwacht wordt van hem te leveren op die momenten. Wil Smit de stap naar de absolute top zetten, dan moet dat ook.

'Talent moet beschermd worden'

Smit moet nu vragen beantwoorden over zijn prijskaartje, zijn toekomst en doelen bij Oranje. Terwijl hij gewoon wil blijven doen waar hij goed in is: als een straatvoetballer over het veld dartelen. Laatst zat hij bij Matchday van rapformatie Broederliefde en daar zag je voor het eerst weer een onbevangen Smit zitten. Dat gevoel moet hij terugkrijgen, pas dan kan hij weer die grote jongen worden. Dat Smit een groot talent is waar Nederland veel van gaat genieten, dat mag duidelijk zijn. Juist daarom is het van ontzettend groot belang dat dit talent niet kapot wordt gemaakt door zijn eigen hype.