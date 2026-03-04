Gertjan Verbeek spreekt openhartig over de gevolgen van het imago dat aan hem kleeft. In Sportnieuws.nl De Maaskantine spreekt hij over het 'norse' dat over hem heen hangt en hoe dat invloed had op zijn carrière. Hij is namelijk helemaal niet zo moeilijk om mee te werken, vindt hijzelf. "Ik heb jarenlang prima met een heleboel mensen samengewerkt."

Voetbaltrainer Verbeek (63) kende veel successen bij onder meer Heerenveen en AZ, maar hij staat ook bekend om zijn directheid in manier van spreken. Altijd vertelde hij eerlijk wat er aan de hand was en ging hij een discussie met de pers niet uit de weg. Afgelopen maandag was hij nog onderwerp van gesprek bij KieftJanssenEgmondGijp. "Menig verslaggever stond te beven als ze met hem in gesprek moesten", werd daar gezegd.

Samenwerking met spelers

In gesprek met Robert Maaskant heeft Verbeek het over dat imago. "Ik heb altijd heel prettig samengewerkt met de mensen bij AZ, ik heb vier jaar bij Heerenveen gewerkt en ook vier jaar bij Heracles. Van de week sprak ik met Gianni Zuiverloon, die was ook altijd enthousiast. Er zullen vast spelers zijn die daar anders op terugkijken. Roy Makaay zal het bijvoorbeeld minder plezierig hebben gevonden. Maar dat is wederzijds, zo heb je dat altijd", beweert Verbeek.

Verbeek wordt weleens weggezet als eigenwijs, maar dat spreekt hij tegen. "Nee, als coach sta jij nooit centraal, dat zijn altijd de spelers. Daar moet je mee werken, je moet zorgen dat je hen voor je wint. Dat is een aantal keer niet gelukt, dat heeft natuurlijk ook met mij te maken. Bijvoorbeeld vanwege mijn karakter, maar dat wil niet zeggen dat ik een nors persoon ben", legt de oud-trainer uit.

Ron Jans

Dat wil volgens hem niet zeggen dat hij nooit nors is, maar dat is elke trainer wel een keer. Hij voelt een bepaalde manier van beeldvorming. "Ik vind dat altijd zo mooi. Ron Jans bijvoorbeeld. Die staat totaal anders te boek dan ik, hij is een ander trainer en mens, dat is zeker waar. Maar hij heeft ook zijn moment waarop het op een gegeven moment dondert en bliksemt. Alleen heeft hij het imago van de vriendelijke schoolleraar. Je wordt best snel in een hokje geduwd in Nederland."

En dat heeft Verbeek af en toe best in de weg gezeten. "Er is een keer gezegd: je hebt Gert en je hebt Jan. Met Gert kan je met plezier samenwerken en als je Jan ziet dan dondert het. Maar dat heeft dan altijd een oorzaak, want je bent met topsport bezig, je moet presteren. Als het niet gaat zoals jij het wil, dan ben ik wel iemand die de confrontatie aangaat." Tot slot vraagt Maaskant of het hem eens in de weg heeft gezeten tijdens zijn carrière. "Uiteindelijk wel", beweert Verbeek. "Dat speelt ook nu nog mee. Je wordt steeds vaker neergezet op een bepaalde manier en dan kijkt men altijd naar de mindere prestaties in plaats van de goede."

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant oud-trainer Gertjan Verbeek. Vanuit zijn zelfgebouwde blokhut, diep in de bossen, spreken de twee over de voetballerij waarin zij al meer dan 40 jaar rondlopen. Maaskant en Verbeek volgden samen de cursus tot professioneel trainer en hebben daarom tal van anekdotes te vertellen.

Verbeek blikt terug op zijn moeizame periode bij Feyenoord, waar hij geen vrienden maakte, maar spreekt ook over zijn successen. Hij haalde Europees voetbal met Heerenveen, won de beker met AZ en Adelaide United en genoot van de mentaliteit in de Duitse voetbalcompetities. Ook spreekt hij openhartig over zijn levensopvatting en zijn verdere ambities nu hij al jaren geen club meer heeft gehad.