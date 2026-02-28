Bas van Noortwijk maakte als teammanager van Feyenoord nogal wat bonte figuren mee bij de club. Van Graziano Pellè tot aan Kazim Richards, hij werkte met ze allemaal. Soms werd hij gek van ze, maar stiekem kon hij ook van hun fratsen genieten. Zo vertelt hij in Sportnieuws.nl De Maaskantine over de gekste streken die hij meemaakte. "Die Pellè had altijd wat joh."

Het is als teammanager soms een lastige situatie: je ziet en hoort van alles, maar je wilt het ook niet allemaal doorgeven aan de trainer. Bas van Noortwijk had daar een duidelijke werkwijze in. "Dat is het spel dat je moet spelen met die gasten. Ik heb altijd tegen spelers gezegd: Je verrader slaapt nooit. Dan waren ze op stap geweest op het trainingskamp, maar dan wist ik het allang natuurlijk. Er was altijd wel iemand die zei dat ze weggingen."

De bekeuringen van Pellè

Van Noortwijk greep alleen in als hij het idee had dat het de groep zou schaden, al gebeurde dat zelden. Hij maakte vooral grappige dingen mee, zoals Graziano Pellè die grote ruzie had met een flitspaal op de A4. "Hij kreeg allemaal bekeuringen", begint de oud-teammanager die al die bekeuringen op zijn bord kreeg. De spelers moesten verplicht in een Opel rijden van de sponsor. "Hij ging regelmatig naar Amsterdam voor een specifiek restaurant, maar hij had niet door dat er een trajectcontrole stond op de A4. Elke week werd hij dus 2 of 3 keer geflitst - heen en terug!"

Tijd voor Van Noortwijk om met hem om de tafel te gaan. "Je kunt veel beter een chauffeur inhuren want dat is goedkoper", zei van Noortwijk spottend. "Dat vond hij dan weer een gek idee. Twee weken lang kwam er geen boete binnen, maar daarna had hij er alweer maling aan", lacht hij.

Auto van Karsdorp

De combinatie van voetballers en auto's blijft een groot gedoe, zo blijkt. Want Van Noortwijk had ook met Rick Karsdorp meerdere gesprekken over zijn auto. De oud-back van Feyenoord liet de gesponsorde auto van de club thuis en ging altijd in zijn eigen auto naar de club. Dat mocht niet en dan kreeg Van Noortwijk weer de sponsor op zijn dak. "Hij had een Porsche en die parkeerde hij stiekem bij de Sligro, zodat hij dacht dat ik er niet achter zou komen. Maar ik ging altijd via de achterdeur De Kuip uit, bij de Sligro. Toen zag ik zijn auto staan en heb ik een foto gemaakt."

Vanwege bepaalde stickers die Karsdorp op zijn auto had staan, was het al gauw duidelijk dat die van hem was. "Ik zei heel verbaasd tegen hem dat ik door Rotterdam aan het rijden was en ineens een zelfde Porsche als die van hem zag. Hij reageerde oprecht verbaasd." Toen zette hij de speler wel op zijn plek. "Je moet me niet nog een keer in de maling nemen, want ik kom overal achter. Anders heb je een probleem."

Kazim-Richards en de politie

Wie helemaal niks te maken had met regels en vertrouwen was Colin Kazim Richards. "Wat die toch allemaal uithaalde... Hij kwam altijd te laat maar hij kwam ook in aanraking met de politie. Hij had de wagen voor de deur van een hotel gezet in Hoek van Holland, waar wij een week trainden. Toen gaf de politie aan dat hij daar niet mocht staan en dat de auto weg moest. Het interesseerde hem geen reet, hij deed het niet. Leuk en aardig, maar je moet je wel gedragen", besluit hij.