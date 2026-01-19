Robin van Persie heeft er bij Feyenoord een flinke puinhoop van gemaakt, merkt ex-trainer Gertjan Verbeek op. De 42-jarige coach staat zelf inmiddels stevig onder druk en de situatie rond Quinten Timber maakt het geheel alleen maar schrijnender. "Dit is een situatie waarin je op een gegeven moment ook denkt: wanneer gaan ze van hogerehand ingrijpen?", vraagt Verbeek zich hardop af.

Verbeek heeft geen hoge pet op van de huidige mediaoptredens van Robin van Persie. "Hij gedraagt zich als aangeschoten wild en maakt met iedereen ruzie. Dat is simpelweg niet goed", stelt de voormalig trainer van onder meer Feyenoord en AZ tegen Sportnieuws.nl. "Het zijn vaak de emoties die de overhand hebben en dan zeg je nooit heel verstandige dingen. Hij maakt ruzie met de media, er wordt gezegd dat hij niet op één lijn ligt met de medische staf. Ik vraag me af of hij nog wel op één lijn zit met de technische staf en de spelersgroep..."

'Bang dat Van Persie meer spelers kwijtraakt'

De huidig analist heeft met verbazing naar de commotie rondom Timber en Van Persie gekeken. "Timber is altijd één van de dragende spelers geweest. Als zo'n speler op een gegeven moment niet meer zijn niveau haalt en op de bank terecht komt, dan ben je hem onderweg ergens kwijtgeraakt. Er is gewoon geen verbinding tussen Van Persie en Timber en ik ben bang dat hij straks van meer spelers niet meer het volledige vertrouwen geniet. Als je als trainer de kleedkamer kwijtraakt, dan wordt het héél lastig."

Verbeek gaat verder. "Er is inmiddels een situatie ontstaan waarin je op een gegeven moment ook denkt: wanneer gaan ze van hogerehand ingrijpen? Voor Feyenoord is het belangrijk om minimaal de tweede plek te behouden in verband met Champions League-voetbal, maar het scheelt niet veel meer met andere ploegen..."

'Het leidt alleen maar af'

Na het vertrek van Robin van Persie bij sc Heerenveen klonken er flink wat kritische geluiden. Hetzelfde gebeurde bij het afscheid van Quilindschy Hartman bij Feyenoord en nu is er opnieuw sprake van negativiteit, ditmaal rond Timber. "Zulke dingen komen altijd naar buiten, of ze nu waar zijn of niet. Het helpt in ieder geval wel mee aan een onrustig klimaat en weinig stabiliteit. Dat kun je helemaal niet gebruiken als Feyenoord, want dat leidt alleen maar af. Het zorgt allesbehalve voor goede prestaties. het enige wat je kan redden, is dat je wedstrijden gaat winnen. Maar dat doet Van Persie ook niet. het is heel logisch om nu te denken: hoe lang houdt hij dit vol..."

