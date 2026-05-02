Max Verstappen stapte na de kwalificatie in Miami met een grote glimlach uit zijn auto. Eindelijk bereikte hij weer eens een succesje door de tweede tijd te pakken. De Nederlander looft dan ook zijn team en ziet weer 'licht aan het eind van de tunnel'.

Voor een groot deel van zijn familie boekte Max Verstappen een daverend succesje tijdens de kwalificatie in het hete Miami. Met onder meer vriendin Kelly Piquet, zus Victoria en zijn neefjes op de tribune kon de Red Bull-coureur niets anders dan zijn best doen. Hij eindigde uiteindelijk als tweede, nadat hij in de sprintrace vijfde werd, en mag weer eens vanaf de eerste startrij beginnen op zondag. Logischerwijs was Verstappen dan ook tevreden.

'Fantastisch werk'

Na afloop van de race haalde de viervoudig wereldkampioen eerst nog de eerdere problemen met zijn RB22 aan. "Voor mij waren er twee dingen. Ten eerste presteerde de auto niet geweldig in de voorgaande races. En ten tweede voelde ik me niet comfortabel met de afstelling van de auto", lichtte Verstappen daarover toe in gesprek met de FIA.

"Ik denk dat het team de afgelopen weken fantastisch werk heeft verricht met het updaten van de auto, waardoor ik me met de meeste dingen in de auto meer op mijn gemak voel. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen", roemt de Nederlander zijn team, dat de maand pauze dus goed heeft gebruikt. "Ik heb weer meer controle over de auto en kan daardoor wat harder pushen. Om weer op de eerste rij te staan ​​is veel beter dan ik van tevoren had verwacht."

Slag om de arm

Wel is Verstappen nog niet volledig in de hosannastemming. "Laten we eerst beginnen met een goede start, die hebben we dit jaar nog niet vaak gehad. Daar gaan we zeker naar kijken richting morgen. Maar ik ben al heel blij met waar we staan. Er is weer licht aan het einde van de tunnel." Het is dus nog even afwachten hoe Verstappen op zondag begint aan zijn race, daar de sprintrace opnieuw problemen tijdens de start opleverde.

"Bovendien zag de race snelheid er behoorlijk goed uit in de sprint. We gaan morgen zien wat het weer doet en dan kan het zomaar eens een heel ander verhaal worden", besluit Verstappen, die dus nog even een slag om de arm houd. Op zondag wordt er immers noodweer voorspelt in Miami.