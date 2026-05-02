De zondag was een bomvolle dag voor Max Verstappen en zijn collega's in de Formule 1. Nadat de Red Bull-coureur al iets van vertrouwen tankte in de sprintrace in Miami, stond vervolgens ook de kwalificatie op het programma. En dat ging de Nederlander zeer goed af.

Enkele uren voorafgaand aan de kwalificatie werd er al een sprintrace verreden in Miami. Daar eindigde Max Verstappen op een verdienstelijke vijfde plaats, na enkele verhitte duels met Lewis Hamilton en George Russel;, terwijl Lando Norris eindelijk weer eens won. De Nederlander had te maken met wat technische problemen, maar keek met vertrouwen uit naar de kwalificatie.

Sterk begin

Tijdens Q1 ging het zeer goed met Verstappen. De Red Bull-coureur zette al snel een toptijd neer, en vertrok daarna in alle rust weer naar de pits. De eerste kwalificatie begon weer met 22 coureurs, nadat Nico Hulkenberg en Arvid Lindblad, die de sprintrace misten, weer terugkeerden.

Uiteindelijk bleef Verstappen lang bovenaan staan, maar op het eind gingen WK-leider Kimi Antonelli, die zeer teleurstelde in de sprintrace, en Charles Leclerc er nog overheen. Gabriel Bortoleto, teamgenoot van Hulkenberg bij Audi, kreeg hetzelfde probleem als de Duitser eerder op zaterdag. Hij zag een deel van zijn auto in de fik vliegen.

De tweede kwalificatie begon iets later vanwege de problemen bij Bortoleto, die in verband met de zeer hete weersomstandigheden eerst helemaal opgelost moesten worden. Verstappen kwam tot een prima tijd, maar mengde zich eerst niet bij de voorste coureurs. Op het laatste moment probeerde de Nederlander er toch nog een goede ronde uit te persen én met succes. Hij reed uiteindelijk zelfs de snelste tijd, 1.28,1, en kon dus met zeer veel vertrouwen toeleven naar de laatste kwalificatie.

Spanning tot het einde

De grote vraag in de laatste kwalificatie was of de coureurs überhaupt wel pole position wilden pakken. Immers had er in Miami nog nooit iemand gewonnen vanaf de eerste startrij. Toch leek dat geen issue bij de coureurs zelf, die vol gas gaven. Verstappen stond even bovenaan, maar werd toen ingehaald. De viervoudig wereldkampioen trok terug naar de pits om één ultieme poging voor te bereiden, samen met rechterhand Gianpiero Lambiase.

In de laatste ronde verbeterde Verstappen zich als één van de weinige coureurs. Zijn plannetje met Lambiase leek dus zijn vruchten af te werpen. Uiteindelijk snelde hij naar de tweede tijd, nipt achter Antonelli die pole pakte en zich dus sterk revancheerde. De derde plek ging naar Leclerc, net voor sprintrace-winnaar Norris. Genoeg redenen voor vertrouwen dus. Bovendien toont het aan dat zijn renstal allesbehalve stil heeft gezeten in de gedwongen maand rust. Een flinke opsteker dus voor Red Bull. Teamgenoot Isack Hadjar stelde andermaal teleur en kwam op ruim een seconde binnen.