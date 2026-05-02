Max Verstappen mocht zich eindelijk weer officieel coureur in de Formule 1 noemen, nu de koningsklasse weer is hervat. Hij eindigde uiteindelijk als vijfde en dat stemde hem vrij tevreden. Wel hekelde de Red Bull-coureur nog steeds de verschillende problemen aan zijn auto, die in de maand rust dus nog niet allemaal verholpen zijn.

Voor Max Verstappen werd de sprintrace in Miami er weer eentje zoals vanouds. De Nederlander kon voor de verandering weer eens met de betere auto's meestrijden, al had hij wederom problemen tijdens de race. Toch was hij na afloop relatief tevreden.

Problemen met auto

"We waren in ieder geval met de mensen voor ons aan het racen, dus dat was goed", begint Verstappen zijn relaas na afloop tegenover Viaplay. Wel had de Nederlander andermaal problemen met zijn RB22. "Bij de start had ik weer hetzelfde probleem als in China, dus dat was nog steeds niet goed. Ook toen ik de eerste ronde uitkwam, had ik geen boost. Dus daar ging ook iets fout, waarna ik mijn plek aan Lewis Hamilton verloor."

Na een lange en spannende strijd met zijn oude rivaal Hamilton, ging de blik van Verstappen op de coureurs voor hem. "Daarna heb ik gewoon mijn race gereden en kon ik op een gegeven moment weer aansluiten", vervolgt de coureur uit Hasselt. "Nadat de problemen met de motor waren verholpen."

'Op dat gebied was het goed'

Naast zijn problemen bij de start en met de motor had Verstappen ook nog altijd last van zijn achterkant. "Het zag er even wel redelijk uit, maar ik heb nog steeds een probleem met mijn achterkant. Daardoor stuiterde mijn auto steeds. Bovendien verloor ik de hele tijd het contact met mijn wielen en de grond. Dus dat kostte wel veel tijd."

Desondanks is Verstappen tevreden dat hij als vijfde eindigde, zijn beste klassering van dit seizoen. "Het is fijn dat je meer de beste auto's vecht, want daar draait het om. Op dat gebied was het wel goed ja", aldus Verstappen, die een paar uur rust heeft voor de kwalificaties van de echte Grand Prix worden verreden. Bovendien weet hij wel hoe hij de tijd moet doden.

Als de verslaggever aan hem vraagt of hij naar zijn favoriete club PSV gaat kijken in de topper tegen Ajax, luidt zijn antwoord: "Ik ga mijn best doen." Of hij de hele wedstrijd af kan kijken, is overigens onduidelijk. De voetbalwedstrijd zal immers pas vlak voor tien uur klaar zijn, terwijl de kwalificatie juist om tien uur begint.