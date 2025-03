Buitenlandse media pakken uit met 'explosieve reactie' van Max Verstappen: 'Ben je boos?'

Max Verstappen heeft al na twee races een nieuwe teamgenoot bij Red Bull. Yuki Tsunoda neemt het stokje over van de geslachtofferde Liam Lawson. De Nederlander lijkt er het zijne van te denken, zo blijkt uit zijn gedrag op social media. Dat gaan de buitenlandse media gretig mee aan de haal.

Lawson werd, zoals al een tijdje in de lucht hing, al na twee races aan de kant geschoven. De jonge coureur uit Nieuw-Zeeland maakte geen indruk en Tsunoda neemt zijn plek nu in. De manier waarop zorgde voor de nodige ophef en daar mengde ook Verstappen zich in.

Op Instagram likete de viervoudig wereldkampioen een kritische post gericht aan Red Bull. Het bericht was van de Nederlandse oud-coureur Guido van der Garde, die geen goede woorden over had voor de beslissing van Verstappens team. Daar leek de kopman van Red Bull het mee eens. En dat zorgt voor verbazing in het buitenland.

Meerdere media pakken namelijk groot uit met het statement van Verstappen. Onder meer het Belgische Het Laatste Nieuws vindt de actie van de Nederlander opvallend. "Opmerkelijk genoeg is Max Verstappen één van de duizenden mensen die de kritische Instagrampost liket." Volgens onze zuiderburen is dat een duidelijk teken dat Verstappen het niet eens is met de 'harde maatregel' van Red Bull.

Explosief bericht

De actie van Verstappen valt ook op in Duitsland, waar BILD gretig inspeelt op Verstappens like. Ook volgens het Duitse blad is dat een teken aan de wand en bewijst het de verdeeldheid binnen Red Bull. "Niet iedereen kan dit begrijpen. Zelfs Verstappen heeft blijkbaar problemen met de maatregel." Volgens Bild, die de post van Van der Garde 'explosief' noemt, zorgt het besluit er voor dat 'zelfs Verstappen in de war raakt'.

Ben je boos?

The Sun pakt ook uit. "Ben je boos, Max?" vraagt het tabloid zich hardop af. "De acties van de Nederlander roepen vragen op over zijn relatie met de ploeg." De krant suggereert ook dat Verstappen ontevreden zou zijn over het vertrek van Lawson. En hij is naar verluidt niet de enige. "Velen zijn van mening dat de 23-jarige Lawson meer tijd had moeten krijgen om zich te bewijzen en te wennen aan de RB21."