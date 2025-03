Droom Liam Lawson spat uiteen na ontslag bij Red Bull: 'Hier had ik mijn hele leven naartoe gewerkt'

Liam Lawson werd donderdag na twee races voor Red Bull Racing in de Formule 1 ontslagen als teamgenoot van Max Verstappen. Daarmee spat een droom voor hem uiteen, zo laat hij zelf weten via Instagram.

De Nieuw-Zeelander is na tegenvallende prestaties in de eerste twee Grands Prix teruggezet naar het tweede team van Red Bull; Racing Bulls. Yuki Tsunoda bewandelt de omgekeerde route en wordt de nieuwe teamgenoot van Verstappen.

Droom

Het is een enorme teleurstelling voor de 23-jarige Lawson. "Het was mijn droom om Red Bull-coureur te worden sinds ik een kind ben. Hier heb ik mijn hele leven naartoe gewerkt", laat hij weten. Hij gaf vroeger zelfs een spreekbeurt over zijn ambities bij de renstal op school, zo blijkt uit de foto's bij de tekst op Instagram.

"Het is moeilijk", vervolgt Lawson over het besluit van Red Bull. "Maar ik ben dankbaar voor alle kansen die ik tot nu toe heb gekregen. Ik wil iedereen bedanken die me heeft gesteund. Dat betekent de wereld voor mij."

Tot slot blikt hij ook vooruit op zijn nieuwe team. "Bedankt Racing Bulls voor het warme welkom. Ik heb er zin in en ben er klaar voor om voor jullie te gaan rijden, op een van mijn favoriete plekken." De volgende Grand Prix vindt plaats in Japan. In het verleden kwam Lawson uit in het Japanse Super Formula-kampioenschap.

Tegenvallende resultaten

Lawson wist in de eerste twee raceweekenden van het nieuwe F1-seizoen geen enkel punt te scoren. Sterker nog, de 23-jarige was ver verwijderd van het tempo van zijn teamgenoot Max Verstappen en slaagde er zelfs niet in om Q1 te overleven, zowel in Australië als in beide kwalificatiesessies in China, waar hij de traagste was.

De coureur werd bij Red Bull gehaald na slechts elf Formule 1-races met het zusterteam Racing Bulls, toen nog AlphaTauri. De hoop van Dr. Helmut Marko en Christian Horner was dat de Nieuw-Zeelander dichter bij Verstappen zou zitten dan zijn voorganger Sergio Pérez. Dat bleek niet het geval en na slechts twee races wordt Lawson weer teruggezet naar het tweede team.