Ex-wereldkampioen Formule 1 haalt keihard uit naar 'arrogante' oud-teamgenoot van Max Verstappen

Liam Lawson, die donderdag bij Red Bull Racing werd ontslagen als teamgenoot van Max Verstappen, krijgt flinke kritiek van een voormalig Formule 1-wereldkampioen. De Nieuw-Zeelander zou 'arrogant' zijn en dan ook terecht zijn plek hebben moeten afstaan.

Formule 1-wereldkampioen van 1997, Jacques Villeneuve, heeft Liam Lawson scherp bekritiseerd vanwege zijn arrogante gedrag en de beslissing van Red Bull toegejuicht om na slechts twee races afscheid te nemen van de Nieuw-Zeelander. Hij werd vervangen door Yuki Tsunoda, die overkomt van van Racing Bulls (het kleinere broertje van Red Bull).

“We mogen niet vergeten dat Lawson de Formule 1 met veel arrogantie betrad", begint Villeneuve in gesprek met NZCasino. "Hij kwam vorig jaar binnen en vertelde iedereen hoe geweldig hij zou zijn, hij had een bepaalde houding. Wanneer de resultaten niet overeenkomen met de verwachtingen, zorgt dat voor nog meer reacties."

'Slechtse resultaten ooit'

De Canadees is keihard voor de jonge coureur. "In feite zijn dit de slechtste resultaten ooit met een Red Bull-bolide. Dus betaalt hij de prijs voor zijn eigen gedrag. Hij heeft zichzelf in deze situatie gebracht."

Villeneuve denkt dat de gevolgen voor Lawson ook groot zullen zijn. "Deze twee races hebben hem geen goed gedaan in de paddock. Zo simpel is het, en dat is het risico. Wanneer je bij Red Bull begint, moet je presteren. Dat is de prijs die je betaalt om in het beste team te zitten. Wil je dat risico nemen? Prima, maar als het niet lukt, betaal je een hoge prijs."

Onverwacht besluit

"Zo is het nu eenmaal, en dat is goed, zo hoort het", vervolgt hij. De oud-coureur had niet verwacht dat Lawson zo snel ontslagen zou worden. "Ik dacht dat ze hem nog minstens drie races zouden geven en een beter geïnformeerde beslissing zouden nemen als ze terug in Europa waren."

Dramatische prestaties

Lawson presteerde dramatisch slecht in de eerste twee raceweekenden van het jaar, waarin hij geen enkel punt wist te scoren. Sterker nog, de 23-jarige was ver verwijderd van het tempo van zijn teamgenoot Max Verstappen en slaagde er zelfs niet in om Q1 te overleven, zowel in Australië als in beide kwalificatiesessies in China, waar hij de traagste was.

De coureur werd bij Red Bull gehaald na slechts elf Formule 1-races met het zusterteam Racing Bulls, toen nog AlphaTauri. De hoop van Dr. Helmut Marko en Christian Horner was dat de Nieuw-Zeelander dichter bij Verstappen zou zitten dan zijn voorganger Sergio Pérez. Dat bleek niet het geval en na slechts twee races wordt Lawson teruggezet naar het tweede team.