De spanning stijgt in de Formule 1. Dit weekend valt de belissing tijdens de laatste race van een zenuwslopend seizoen. Max Verstappen, WK-leider Lando Norris én Oscar Piastri kunnen nog wereldkampioen worden. Laatstgenoemde wordt al jarenlang gesteund voor zijn vriendin, die probeert zoveel mogelijk uit de schijnwerpers te blijven. Dit weten we over de 'mysterieuze' Lily Zneimer.

Waar veel partners van sportsterren niet vies zijn van wat publiciteit, ligt dat bij Zneimer anders. Zij is weliswaar veelvuldig te zien tijdens raceweekenden in bijvoorbeeld het paddock, maar lijkt verder weinig op te hebben met al die aandacht.

Account op Instagram is privé

Zneimer geeft eigenlijk nooit een interview, laat alle aandacht over aan haar vriend en heeft zelfs geen openbaar Instagram-account. Alleen een select groepjes volgers (691 in totaal) weet wat de 24-jarige daar allemaal plaatst.

Heel veel is er dus niet bekend over de geboren Engelse, die de Australiër Piastri in haar thuisland leerde kennen. Dat gebeurde toen ze nog tieners waren. Piastri was op jonge leeftijd naar Engeland overgevlogen om zijn droom als Formule 1-coureur te verwezelijken. Hij ging daarom daar naar een prestigieuze en dure kostschool in het plaatsje Hertford. Daar sloeg de vonk over.

Relatie op 17-jarige leeftijd

Sindsdien zijn de twee samen. Beiden waren pas zeventien toen ze een relatie kregen. Piastri deelt geregeld nog een foto van hem en zijn geliefde, bijvoorbeeld tijdens een etentje of in de spaarzame weken dat ze samen op vakantie kunnen in het drukke Formule 1-leven.

Zneimer heeft zich nooit openlijk uitgelaten over de relatie, maar Piastri zeker wel. Hij vindt het maar wat fijn dat de Engelse al lange tijd aan haar zijde staat. "Het is fijn om iemand van begin af aan te hebben die er steeds voor je is." Ook schepte hij in de Party Mode-podcast duidelijk over waarom ze zo weinig delen van hun leven samen. "We houden het voor onszelf en proberen uit de schijnwerpers te blijven en gewoon een normaal leven te lijden."

Wat dat betreft doen Piastri en Zneimer ook 'normale' dingen als ze samen zijn. Aan The Athletic onthulde de coureur dat hij het leuk vindt om gewoon samen met zijn vriendin te chillen en verder wat te gamen en te koken.

Beslissing in Formule 1-seizoen

De kans is groot dat Zneimer dit weekend haar geliefde steunt tijdens een van de belangrijkste raceweekenden van zijn leven. Piastri staat derde in de WK-stand, maar kan nog altijd wereldkampioen worden. Daarvoor is hij wel afhankelijk van zijn Max Verstappen en ploeggenoot Lando Norris. Piastri heeft immers 392 punten, minder dan Verstappen (396) en Norris (408). Check in het onderstaande artikel wat de mogelijke scenario's zijn.