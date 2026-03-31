Red Bull Racing heeft naar verluidt een nieuwe deal gesloten. Dat meldt het Duitse medium BILD. Het team van Formule 1-coureur Max Verstappen volgt daarmee het voorbeeld van Mercedes en Audi.

De renstal zou namelijk gaan samenwerken met sportmerk Adidas. Vanaf 2027 zal dat de nieuwe partner worden van Red Bull. Volgens BILD zou het gaan om een contract van minstens drie jaar en het team zo'n 27 miljoen euro per seizoen opleveren.

Adidas is al zichtbaar als sponsor in de Formule 1 voor Mercedes en Audi. Zij zouden een soortgelijk bedrag krijgen van het Duitse sportkledingmerk. De deal met Red Bull is nog niet officieel bekendgemaakt. Woordvoerder Oliver Brüggen van Adidas wilde niet ingaan op de 'geruchten en speculatie'.

Eerste gezamenlijke collectie

Toch zou de samenwerking volgens BILD al rond zijn. 'Adidas heeft de designs voor de eerste gezamenlijke collectie al een tijd geleden gepresenteerd aan het team', schrijft het medium. In de ontwerpen zijn de iconische drie strepen van Adidas verwerkt, maar ook de donkerblauwe look van Red Bull is aangepast.

De kleding van Red Bull werd sinds 2016 verzorgd door Puma. In 2023 werd overgestapt op Castore. Dat merk zou 180 miljoen hebben betaald voor een samenwerking.

Toekomst Max Verstappen

Het is de vraag of Verstappen de Adidas-kleding nog zal dragen in de Formule 1. Hij twijfelt namelijk over zijn toekomst in de sport. "Het leven gaat door, ook zonder Formule 1. Het moet ook leuk blijven", zei hij dit weekend nog na de Grand Prix van Japan.

Het contract van de Nederlander bij Red Bull loopt tot 2028, maar zou vanwege een clausule mogelijk eerder kunnen vertrekken bij tegenvallende resultaten. Na drie races staat Verstappen op plek negen in het wereldkampioenschap met twaalf punten. Hij heeft nu even de tijd om na te denken over zijn carrière de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië in april zijn namelijk geschrapt. Pas van 1 tot en met 3 mei wordt er weer geracet, dan in Miami.