Steeds meer gaat het over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen beleeft weinig plezier aan de nieuwe reglementen en moddert in zijn Red Bull een beetje aan in het middenveld. Na de Grand Prix van Japan, waar de Nederlander achtste werd, uitte hij opnieuw zijn frustraties. Teambaas Laurent Mekies reageert nu op de situatie van zijn coureur.

"Ik heb dingen uit te zoeken over wat ik precies wil", zei Verstappen na afloop in Japan bij Viaplay. "Het moet wel leuk blijven. Het is niet alleen Formule 1 in het leven, er zijn meer dingen die we kunnen doen", aldus de viervoudig wereldkampioen. "Ik was blij dat de race was afgelopen. Ik heb echt de ronden zitten aftellen. Je kunt gewoon niet fatsoenlijk inhalen met deze auto's."

In Japan jaagde Verstappen bijna de hele race op Pierre Gasly van Alpine. Het lukte hem weliswaar een keer om Gasly op het rechte stuk te passeren, maar de Fransman kon met een volle batterij zijn auto meteen een snelheidsinjectie geven en Verstappen weer inhalen."Ik zwaaide maar naar hem toen hij weer voorbijkwam", grijnsde hij. "Het gaat niet zoals het moet, maar het schiet niet op als ik er de hele tijd gefrustreerd over ga doen. Ik probeer er maar om te lachen."

Vertrek Max Verstappen onbespreekbaar

Verstappen heeft nog een contract tot eind 2028 bij Red Bull. Steeds meer klinkt het geluid dat hij die niet gaat uitdienen. Maar al die speculaties veegt teambaas Laurent Mekies van Red Bull resoluut van tafel. De Fransman benadrukt zelfs dat dit onderwerp binnen het team totaal niet ter discussie staat.

"We voeren hier geen discussie over", vertelde Mekies in Japan. "We hebben veel werk te doen, maar ik ben ervan overtuigd dat Max veel gelukkiger zal zijn als we hem een snelle auto geven. Op dit moment gaat slechts één procent van onze gesprekken over dat onderwerp."

Troosteloos seizoen

Verstappen is een van de grootste critici van de nieuwe technische regels in de Formule 1 en blijft sinds de start van het seizoen achter de grote gevechten vooraan het klassement.