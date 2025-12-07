Max Verstappen is zondag zijn wereldtitel in de Formule 1 kwijtgeraakt. De Nederlander won weliswaar de Grand Prix van Abu Dhabi met grote overmacht, maar Lando Norris reed een zakelijke race en pakte een derde plek. Voor Verstappen was dit niet voldoende, waardoor Norris voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen is.

De start betekende direct goed nieuws voor Verstappen. Op de medium-banden hield hij zijn eerste plek en liet hij Norris (op medium banden) en Piastri (op harde banden) achter zich. Verstappen sloeg direct een klein gaatje op de McLarens. Richting het eind van de eerste ronde was het Piastri die brutaal zijn wagen naast Norris zette. Een slimme zet en Piastri haalde zijn teamgenoot in, waardoor de Australiër tweede kwam te liggen. Norris ging daardoor naar plek drie en zakte een plekje richting de plaatsen die een wereldtitel voor Verstappen konden betekenen.

Gedurende de beginfase liep Piastri meer en meer in op Verstappen en was het nog maar een klein verschil tussen de twee. Na een ronde of 20 gingen Norris, Russell, Leclerc en Alonso naar binnen voor een pitstop. Team McLaren zorgde voor een snelle stop, maar Norris kwam wel achter een grote groep auto's terecht op plek acht. Die haalde hij echter met heerlijke acties al snel in en kwam daarmee terecht op plek 4, waar een duel met nummer drie Yuki Tsunoda wachtte, de teamgenoot van Verstappen.

Yuki Tsunoda

De Japanner wilde de Nederlander helpen, maar Norris wist hem wel heel snel in te halen. Echter leek de Brit met vier banden buiten de baan te zijn geweest, waardoor hij de plek terug zou moeten geven aan Tsunoda. Ondertussen ging Verstappen voor het eerst in de pitstraat geweest, waardoor Piastri raceleider werd. Al snel werd duidelijk dat Norris geen straf kreeg, omdat hij door Tsunoda van de baan werd gedwongen tijdens zijn inhaalactie. De Japanse teamgenoot van Red Bull kreeg wel vijf seconden straf. Piastri bleef ondertussen maar doorrijden op zijn harde banden en hij hield de koppositie.

Norris en McLaren besloten uiteindelijk om nog een keer naar binnen te gaan, nog voor Piastri zijn eerste pitstop deed. Tegelijkertijd haalde Verstappen Piastri in en pakte hij de leiding in de wedstrijd weer. In ronde 42 kreeg Piastri dan eindelijk zijn pitstop en ruilde hij zijn harde banden in voor de mediums. Voor Verstappen bleef Norris echter het belangrijkste. Hij bleef op plek drie en de Nederlander kon alleen kampioen worden als Charles Leclerc de Brit zou inhalen. Richting het eind waren de banden van de Ferrari er echter helemaal aan en kon Leclerc er dus niet meer aankomen.

Verstappen bleef fier aan kop en won uiteindelijk de race, maar voor de wereldtitel was het niet voldoende. De Nederlander zegevierde voor Piastri en Norris eindigde als derde. Voor de Brit was dat precies voldoende om wereldkampioen te worden. Zo pakte niet Verstappen zijn vijfde titel, maar Norris zijn eerste in de Formule 1.