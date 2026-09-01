Dat Max Verstappen zijn engineer Gianpiero Lambiase aan het einde van het seizoen zou verliezen, was bekend. Maar nu heeft Red Bull Racing de vervanger van de extreem belangrijke persoon voor de Nederlandse Formule 1-coureur bekendgemaakt.

Max Verstappen krijgt volgend seizoen bij Red Bull met Tom McCullough een nieuwe hoofd racing. Dat maakte de Formule 1-renstal dinsdag bekend. De 50-jarige Brit komt over van Aston Martin. "We zijn verheugd om Tom begin 2027 in het team te verwelkomen en kijken uit naar de schat aan ervaring en expertise die hij in deze rol zal inbrengen", aldus Red Bull.

Op dit moment is Gianpiero Lambiase hoofd racing en tevens de race-engineer van Verstappen. Red Bull bevestigde in april dat Lambiase het team uiterlijk na het seizoen 2027 verlaat. Hij wordt hoofd racing bij concurrent McLaren. Verstappen verlengde onlangs zijn eigen contract bij Red Bull met twee jaar tot en met 2030.

Bij Aston Martin is McCullough nu verantwoordelijk voor het presteren van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso en Lance Stroll, de Canadese zoon van de eigenaar van het team. Dit jaar gaat het waardeloos met Aston Martin, dat vaak achteraan finisht of zelfs uitvalbeurten heeft.

'Gardening leave'

McCullough zal begin 2027 toetreden tot het team in Milton Keynes, nadat zijn verplichte 'gardening leave' bij de Aston Martin is afgelopen. De carrière van McCullough omvat periodes bij Reynard Engineering, Williams en Sauber. Hij kwam in 2014 bij Aston Martin, toen het team nog Force India heette, aanvankelijk als Chief Race Engineer. 'Gardening leave' is in Engeland een regel dat een werknemer bij vertrek een tijdje uit de professionele wereld moet verdwijnen om zich helemaal los te kunnen maken.

Verplaatst

In januari 2018 werd hij gepromoveerd tot Performance Director. In januari 2025 werd hij echter door het Formule 1-team verplaatst vanwege tegenvallende resultaten in de tweede helft van 2023 en gedurende het hele seizoen 2024. Toen nam hij de rol van Performance Director bij Aston Martin op zich.