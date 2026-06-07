Fernando Alonso en Aston Martin hadden zaterdag op meer gehoopt tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. De Spanjaard eindigde op een teleurstellende 21e plaats en kijkt met grote vrezen naar de toekomst.

Er waren enkele verwachtingen voor de race in Monaco, maar die konden al snel tijdens het raceweekend de prullenbak in. "Vrijdag wisten we al wat er aan de hand was", verzucht Alonso bij Marca. Op de circuits waar de snelheid wat lager ligt komt de Aston Martin, rijdend met een Honda-motor, totaal niet uit de verf. Ook nu weer. "We weten dat we ons moeten verbeteren met het oog op de toekomst", stelt engineer Shintaro Orihara.

Kritiek

Het kan nog weleens lang duren voordat die verbetering er daadwerkelijk is, zo denkt Alonso. "We komen telkens twee à drie seconden te kort door een combinatie van factoren."

Net als Max Verstappen is de Spanjaard, die in zowel 2005 als 2006 wereldkampioen werd, geen fan van de nieuwe generatie auto's in de Formule 1. "Je kan hier niks mee en we moeten ermee door tot 2030...", baalt Alonso. "Of misschien zelfs wel langer."

"Het zijn gewoon geen goede auto's", vervolgt de coureur van Aston Martin. "We zouden eigenlijk minder kritisch moeten zijn, al doen sommige coureurs het heel openlijk, maar het feit blijft dat ze na de zesde race al praten over het veranderen van de regels voor volgend jaar."

Toekomst

Over zijn eigen toekomst laat Alonso momenteel nog weinig kwijt. De 44-jarige coureur heeft nog geen openheid van zaken gegeven wat betreft volgend seizoen. Hij bekijkt nu eerst de korte termijn. "We moeten het nu zo goed mogelijk doen met de upgrades die deze zomer komen. Daarna kunnen we verder kijken."

Ook Verstappen denkt na over zijn toekomst. De Nederlander zit nu al tien jaar in de Formule 1 en de geruchten dat hij misschien al nadenkt over stoppen gaan nog altijd rond. "Ik zou natuurlijk graag weer een kampioenschap winnen, maar nee, ik heb niet echt een bucketlist", vertelt de coureur van Red Bull. "De belangrijkste doelen heb ik allemaal al bereikt. Wat ik nu wil, zijn kleinere successen – zoals een overwinning behalen met onze eigen motoren, dat soort dingen."

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