Max Verstappen is dit weekend in Monaco voor de befaamde race door de nauwe straten van het prinsdom. Wie weet vindt hij een paar momentjes om zich ook aan zijn nieuwe interesses te wijden. 'Je moet een beetje een nerd zijn voor dit soort dingen, maar ik vind het leuk.'

Max Verstappen start bij de Grote Prijs van Monaco als tweede. De viervoudig wereldkampioen moest de poleposition bij de beroemde race in het prinsdom laten aan Mercedes-coureur Kimi Antonelli.

Verstappen was in de derde kwalificatiesessie in zijn Red Bull 0,001 seconde langzamer dan Antonelli bij de eerste poging. Ook Lewis Hamilton zat er in zijn Ferrari nog dichtbij. De andere Ferrari-coureur Charles Leclerc was daarna iets sneller dan Antonelli. Verstappen was opnieuw opnieuw sneller, maar Antonelli dook nogmaals met 0,043 seconde onder de tijd van de Nederlander.

Nieuwe interesses van Max Verstappen

In de aanloop naar de Grand Prix van Monaco sprak Verstappen met het blad Vogue. De laatste jaren gaat het bij Verstappen regelmatig over zijn toekomstplannen. Hij is immers al dik tien jaar actief in de Formule 1, is vader geworden en rijdt dit jaar met weinig plezier rond vanwege de nieuwe regels. Wat wil hij nog bereiken?

Verstappen zegt: "Ik zou natuurlijk graag weer een kampioenschap winnen, maar nee, ik heb niet echt een bucketlist. De belangrijkste doelen heb ik allemaal al bereikt. Wat ik nu wil, zijn kleinere successen – zoals een overwinning behalen met onze eigen motoren, dat soort dingen."

AI

Dan gaat de Red Bull-coureur in op enkele nieuwe interesses die hem weten te boeien en die hem zullen helpen effectievere gesprekken te hebben over de ontwikkeling van de auto.

"Ik ben gewoon gepassioneerd door racen en probeer meer kennis op te doen, zelfs op het gebied van rekenkracht en AI, wat in zekere zin best eng is, maar wel cool", aldus Verstappen. "Je moet een beetje een nerd zijn voor dit soort dingen, maar ik vind het leuk."

Japan

Als hij dan eenmaal wel met race-pensioen is, wanneer dat dan ook is, staat er genoeg op zijn wenslijst. "Ik ben bijvoorbeeld nog nooit in Zuid-Afrika geweest. Ik ben ook dol op Japan en wil dat land graag beter leren kennen. Ik wil erheen gaan zonder die tijdsdruk van, zeg maar, 'volgende week is de Formule 1'. Op een gegeven moment heb je die druk misschien niet meer en kun je een langere vakantie nemen."

De Grand Prix van Monaco is zondag om 15.00 uur. Antonelli leidt in de strijd om de wereldtitel met 131 punten, voor teamgenoot George Russell met 88 punten. Verstappen heeft 43 punten en staat zevende.

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